MiLB／陽念希多6公斤肌肉嚇到教練 旅美首年適應節奏

台灣投手陽念希今年初正式加盟美國職棒舊金山巨人隊，展開旅美生涯首年挑戰，在新人聯盟賽季後段登板，在四場比賽中累計投5局失3分，送出8次三振、另有2次保送，K9值達14.4，並追平生涯最快球速152公里，展現紮實投球基礎與逐步提升的身體條件，球速與控球能力皆有明顯進步。

雖然直到七月才迎來首次出賽，但陽念希從球季初期便隨隊熟悉賽場氛圍，他提到：「其實很早就適應了節奏，因為前面看了很多比賽，準備時間也夠，第一場就能進入狀況。」

由於出賽時間較晚，球隊並未急於安排密集賽程，而是以調整與強化身體為首要任務，「剛開始球隊讓我先休息，主要以重量訓練與身體強化為主。後來每週一場比賽，局數不多，重點是讓我熟悉美國職棒的節奏。」

談到身形明顯壯了一號，陽念希笑說並非刻意增重：「可能這邊飲食有很多肉，加上營養補充與重量訓練，自然就變大隻。返台前一對一回顧賽季時，教練聽到我多了6公斤肌肉還嚇一跳。」

他表示增重後投球穩定度明顯提升，「身體更有力、動作更穩定、控球也變準，球速能持續維持，整體控制能力提升不少。」本季在教練團的安排下，訓練目標明確聚焦「身體素質」，他說：「教練一直提醒，年輕球員最重要的就是把身體練好，基礎打穩，未來才有機會往上升級。」

回顧整季，陽念希認為每場比賽都有收穫，「有一場表現不理想，控球出現問題，後來和教練討論後發現動作沒問題，是我自己想太多。那次學到不要過度懷疑自己，下一場就馬上調整回來。」

隨著經驗累積，他逐漸建立屬於自己的節奏與每日例行公事。「每週一場比賽、一場牛棚，讓我更了解自己的身體，每天練習前會依狀況微調訓練內容，讓自己在比賽時維持最佳狀態。」

球季結束後，陽念希也參與秋季訓練營，繼續以賽代訓也持續穩定發揮，他說：「雖然有些球員已經放假，但教練提醒我們訓練是為了自己，多練一分，就多收穫一分。」

旅美首年，陽念希在場內外都獲得許多學習機會，與同樣效力巨人系統的學長李晨薰相處密切，「很多生活和球隊的事都能問他，尤其是他受過傷後很懂得保護自己，這讓我更注意身體狀況，也學到如何長期維持健康。」

舊金山巨人環亞太區球探薛奕煌也在季後給出不俗評價，「陽念希在首個美國完整賽季中，展現出強大的適應力及穩定沉著的心態，擁有成熟的速球與滑球掌控能力，能主動攻擊好球帶，即使遇到危機都能迅速調整，保持投球的侵略性。」

回台後，陽念希將依球隊提供的課表持續訓練，「先休息一下再開始課表訓練，持續維持力量與感覺。」展望明年，他希望自己能再向更高層級挑戰。「我有信心升上去，但不會太急躁，會一步步來。希望能拉長投球局數，把今年不足的地方修正好，讓自己更穩定、更強壯。」