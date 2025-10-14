MLB／「朗希劇場」首映幸好喜劇收場 道奇1分差險勝釀酒人先搶首勝

道奇、釀酒人隊今天展開國聯冠軍賽過招，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）上演8局無失分好投，佐佐木朗希9局關門上演「劇場」，換上崔能（Blake Treinen）接手，搞到滿壘面對圖朗（Brice Turang）演出再見三振，道奇驚險以2：1贏球，在系列賽先於客場搶下首勝。

道奇第4局就有開張分數的機會，僅一出局就攻占滿壘，孟西（Max Muncy）打向中外野，中外野手弗里克（Sal Frelick）一開始有碰到球，但又彈出打在牆上，並未完成接殺，他在空中接到這球傳回內野，由游擊手歐提茲（Joey Ortiz）轉傳本壘，先抓到出現低級跑壘失誤的赫南德茲（Teoscar Hernández），而二壘跑者史密斯（Will Smith）似乎也未意識到這球不是接殺，強迫進壘狀態卻退回壘包，捕手康崔拉斯（William Contreras）注意到後，只需要散步到三壘，就能完成雙殺。

釀酒人此役啟用假先發，第2任投手普里斯特（Quinn Priester）中繼4局無失分，包括第4局道奇中離奇「滿壘計」，讓他安然度過危機；第6局換上第3任投手派翠克（Chad Patrick），弗里曼（Freddie Freeman）敲出陽春砲，道奇打下寶貴的分數，9局上貝茲（Mookie Betts）滿壘選到保送，攻下第2分。

史奈爾演出壓制好投，共用103球完成8局投球，僅面對24打席，被敲出1安打、無失分，狂賞10次三振、沒有保送，他在第3局被首位打者德賓（Caleb Durbin）敲安，隨後牽制抓到出局數。

佐佐木朗希9局下登板，一出局後出現保送，再被包爾斯（Jake Bauers）敲出場地二壘安打，喬里歐（Jackson Chourio）以高飛犧牲打幫助釀酒人破蛋，持續是得點圈有人危機，保送葉力奇（Christian Yelich）後被換下，崔能（Blake Treinen）上場又保送康崔拉斯（William Contreras）擠成滿壘，驚險時刻K掉圖朗，驚險收下比賽勝利。

大谷翔平此役2打數沒有安打，靠3次四壞保送（含2次故意四壞）上壘。