快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「朗希劇場」首映幸好喜劇收場 道奇1分差險勝釀酒人先搶首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇釀酒人隊今天展開國聯冠軍賽過招，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）上演8局無失分好投，佐佐木朗希9局關門上演「劇場」，換上崔能（Blake Treinen）接手，搞到滿壘面對圖朗（Brice Turang）演出再見三振，道奇驚險以2：1贏球，在系列賽先於客場搶下首勝。

道奇第4局就有開張分數的機會，僅一出局就攻占滿壘，孟西（Max Muncy）打向中外野，中外野手弗里克（Sal Frelick）一開始有碰到球，但又彈出打在牆上，並未完成接殺，他在空中接到這球傳回內野，由游擊手歐提茲（Joey Ortiz）轉傳本壘，先抓到出現低級跑壘失誤的赫南德茲（Teoscar Hernández），而二壘跑者史密斯（Will Smith）似乎也未意識到這球不是接殺，強迫進壘狀態卻退回壘包，捕手康崔拉斯（William Contreras）注意到後，只需要散步到三壘，就能完成雙殺。

釀酒人此役啟用假先發，第2任投手普里斯特（Quinn Priester）中繼4局無失分，包括第4局道奇中離奇「滿壘計」，讓他安然度過危機；第6局換上第3任投手派翠克（Chad Patrick），弗里曼（Freddie Freeman）敲出陽春砲，道奇打下寶貴的分數，9局上貝茲（Mookie Betts）滿壘選到保送，攻下第2分。

史奈爾演出壓制好投，共用103球完成8局投球，僅面對24打席，被敲出1安打、無失分，狂賞10次三振、沒有保送，他在第3局被首位打者德賓（Caleb Durbin）敲安，隨後牽制抓到出局數。

佐佐木朗希9局下登板，一出局後出現保送，再被包爾斯（Jake Bauers）敲出場地二壘安打，喬里歐（Jackson Chourio）以高飛犧牲打幫助釀酒人破蛋，持續是得點圈有人危機，保送葉力奇（Christian Yelich）後被換下，崔能（Blake Treinen）上場又保送康崔拉斯（William Contreras）擠成滿壘，驚險時刻K掉圖朗，驚險收下比賽勝利。

大谷翔平此役2打數沒有安打，靠3次四壞保送（含2次故意四壞）上壘。

道奇 佐佐木朗希 釀酒人

延伸閱讀

MLB／有看過嗎？404呎飛球竟變雙殺 赫南德茲低級跑壘讓道奇中滿壘計

釀酒人季賽6戰全贏道奇 賭盤與專家卻壓寶藍軍關鍵就在大谷

MLB／龍頭釀酒人自稱「普通人」球隊 道奇王牌：我才不會上當

MLB／美媒背書！看好道奇能連兩年進軍世界大賽

相關新聞

MLB／「朗希劇場」首映幸好喜劇收場 道奇1分差險勝釀酒人先搶首勝

道奇、釀酒人隊今天展開國聯冠軍賽過招，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）上演8局無失分好投，佐佐木朗希9局關門...

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

釀酒人隊今天在國聯冠軍賽首戰以1：2不敵道奇隊，對上打擊陷入低潮的大谷翔平，依然保持高度警戒，對他祭出包含2次故意四壞在...

MLB／赫南德茲應該懂規則 道奇教頭談離奇雙殺：他只是當機了

道奇隊今天以2：1擊敗釀酒人隊，在國聯冠軍賽以客場勝利出發，此役贏得辛苦，4局上進攻中「滿壘計」、9局下佐佐木朗希關門上...

MLB／水手隊史49年首冠近了？過去相同戰況晉級機率至少83.9%

水手隊暌違24年重返美聯冠軍賽，不畏多倫多客場壓力，今天又以10：3擊敗藍鳥隊，在7戰4勝制系列賽搶下2連勝，從過去季後...

MLB／小葛雷諾失去「洋基殺手」威力 藍鳥教頭坦言砲火不如水手

美聯前兩號種子在聯盟冠軍賽對決，藍鳥隊毫無主場優勢，今天又以3：10不敵水手隊，讓爆滿球迷失望而歸，開賽2連敗也陷入極大...

MiLB／陽念希多6公斤肌肉嚇到教練 旅美首年適應節奏

台灣投手陽念希今年初正式加盟美國職棒舊金山巨人隊，展開旅美生涯首年挑戰，在新人聯盟賽季後段登板，在四場比賽中累計投5局失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。