MLB／水手隊史49年首冠近了？過去相同戰況晉級機率至少83.9%

水手隊暌違24年重返美聯冠軍賽，不畏多倫多客場壓力，今天又以10：3擊敗藍鳥隊，在7戰4勝制系列賽搶下2連勝，從過去季後賽戰況看來，晉級世界大賽的機率達8成以上。

水手二壘手波蘭柯（Jorge Polanco）昨天首戰4打數2安打、攻下兩分打點，包括6局上勝利打點，成為3：1贏球大功臣，今天第2戰5局上又轟出三分砲，今年季後賽第3轟成為致勝一擊，美聯全壘打王羅利（Cal Raleigh）說：「波蘭柯最近一個月一直是隊上靈魂人物。」

水手帶著兩勝離開多倫多，後天起連續3天在西雅圖主場迎敵，離隊史49年首次世界大賽只差兩勝；過去7戰4勝制季後賽先取兩勝的93隊，最後有78隊贏得系列賽，機率達83.9%，「2-3-2」賽制先在客場拿到2勝的27隊，更有24隊過關，高達88.9%。，目前情勢對水手十分有利。

生涯5次季後賽歷經雙城、水手，今年火力大爆發，波蘭柯賽後談到5局上致勝轟，他說：「看到球飛過全壘打牆，感覺棒極了，擊球策略很簡單，看到喜歡的好球就出棒，然後用力揮擊。」

水手從1977年成軍至今，隊史只有6次晉級季後賽，1995、2000、2001年都在美聯冠軍賽出局，目前仍是大聯盟唯一未贏過聯盟冠軍的現役球隊，波蘭柯非常期待接下來主場比賽，他說：「球迷一定非常熱情，他們會帶來巨大能量，全力支持球隊。我們要繼續保持競爭力。」