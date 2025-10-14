快訊

MLB／有看過嗎？404呎飛球竟變雙殺 赫南德茲低級跑壘讓道奇中滿壘計

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
赫南德茲(左)低級跑壘失誤。 法新社
赫南德茲(左)低級跑壘失誤。 法新社

道奇釀酒人隊在國聯冠軍賽過招，今天在系列賽首戰第4局上演神奇play，孟西（Max Muncy）在一出局、滿壘的打席，打出中外野飛行距離404呎深遠飛球，卻形成一記雙殺守備，讓各大美媒驚呼，「我們剛剛見證了大聯盟季後賽史上最偉大的play」、「8-6-2雙殺！這轉折太狂了，連弗里克（Sal Frelick）都不敢相信！」

道奇第4局靠2安打、1保送僅一出局就攻占滿壘，孟西打向中外野，中外野手弗里克雖一開始有碰到球，但又彈出打在牆上，並未完成接殺，他在空中接到這球傳回內野，由游擊手歐提茲（Joey Ortiz）轉傳本壘先抓到出局數，而道奇似乎沒意識到這球有打在牆上，強迫進壘狀態下二壘跑者史密斯（Will Smith）卻退回壘包，捕手康崔拉斯（William Contreras）慢慢跑向三壘完成封殺，形成雙殺。

大聯盟官網形容，「場上沒有人非常確定這是什麼狀況，包括弗里克本人都是一樣。」弗里克當下確實滿臉問號，與眾多觀眾一樣，不解為何這是雙殺。

畫面顯示，三壘跑者赫南德茲（Teoscar Hernández）在這球第一次碰到弗里克的手套時就已啟動，卻在這球彈出、再被接到後，不知何故又回到三壘，當他意識到必須跑時，游擊手已準備要轉傳本壘，浪費了寶貴的時間。史密斯則像是誤以為這球被接殺，打算退回二壘，康崔拉斯注意到後，只需要散步到三壘，就能完成雙殺。

釀酒人締造神奇play，弗里克若在第一時間接妥，道奇也能靠高飛犧牲打得分，若這球彈在牆上出牆將是一記滿貫砲，劇情卻走向外界完全沒預想到的發展。

道奇 釀酒人 康崔拉斯 赫南德茲

