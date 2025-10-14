快訊

MLB／又是波蘭柯！超前三分砲讓藍鳥主場變圖書館 水手帶2勝回主場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
波蘭柯（Jorge Polanco）成為今年季後賽最火燙的男人，今天在第5局敲出超前三分砲。美聯社
波蘭柯（Jorge Polanco）成為今年季後賽最火燙的男人，今天在第5局敲出超前三分砲。美聯社

波蘭柯（Jorge Polanco）成為今年季後賽最火燙的男人，今天在第5局敲出超前三分砲，這一轟讓藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）硬生生變成圖書館，水手隊氣勢起飛，最終以10：3大勝，美聯冠軍賽先在客場拿下2勝形勢大好。

水手首局就靠「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）三分砲啟航，藍鳥1局下史布林格（George Springer）二壘打開路，單局3安打攻下2分，2局下路克斯（Nathan Lukes）一、三壘有人敲安建功，兩隊追平3：3。

雙方先發投手都未能完成5局投球，水手吉伯特（Logan Gilbert）3局被敲5安打、失3分（責失2分）退場，耶薩維奇（Trey Yesavage）第5局繼續站上投手丘，但沒有取得出局數，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲安、故意四壞保送羅利（Cal Raleigh）後退場。

3：3平手局面，這回打破僵局的人還是熟悉的名字，藍鳥換上瓦蘭德（Louis Varland）接手投球，先K掉羅德里奎茲，隨即被波蘭柯掃出三分砲，這一轟讓藍鳥球迷呆坐、反應愕然，季後賽頻當英雄則讓轉播台上大喊：「又是波蘭柯！」

波蘭柯在今年季後賽的表現有多神？分區系列賽第2場從老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）手中敲出雙響砲，決戰第5戰由他的再見安打終結15局惡鬥，昨天在美聯冠軍賽首戰雙安、貢獻兩分打點，包括水手的超前分、保險分，今天又在第2戰敲出超前三分砲。

水手逐步擴大優勢，在第7局奈勒（Josh Naylor）的兩分砲、克勞佛（J.P. Crawford）滿壘高飛犧牲打後，得分達到雙位數，寫意打下這一勝，將帶著2勝0敗的絕對優勢回到自家主場，若能5戰內終結戰線，將在主場締造隊史首度前進世界大賽。

