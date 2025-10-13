MLB／「拯救佐佐木朗希大作戰」！道奇找出癥結點 火球重回160

洛杉磯道奇投球總監希爾（Rob Hill）近日接受訪問，首度公開如何「修復」日本新星佐佐木朗希的投球機制，讓這位23歲天才右投從傷勢低潮中重生，找回當初令人驚嘆的火球實力。

佐佐木朗希今年5月因右肩受傷，復健期超過一個月，期間在3A投得掙扎，速球球速甚至從原本的100英哩下降到僅剩95英哩上下。當時他在小聯盟的表現陷入低潮，也逐漸對自己的投球動作產生懷疑。

直到他終於願意接受希爾與投球表現協調員華許（Ian Walsh）的技術輔導，雙方進行了一次關鍵會議。希爾回憶說：「我告訴朗希，無論你想怎麼投都行，就算你想在中途倒立旋轉也沒關係，只要能投出100英哩，我都會看著你表演。我不會把你硬塞進某個框架，不會逼你一定要怎麼用臀、怎麼踩腳。我只會問一些能讓你自己理解的問題，然後一起找到最自然的動作。」

這次深入的技術討論揭開了癥結點：佐佐木在投球時「骨盆過早旋轉」，導致釋球時力量傳導被切斷。希爾形容：「提早旋轉骨盆是萬惡之源，一切力量都會流失。」

在分析了佐佐木2022與2023年的投球影片後，教練團發現他當時後腳姿勢與現在完全不同。經過修正後，佐佐木立刻進牛棚實測，球速瞬間回升至95至97英哩。

希爾解釋道：「我們要先釐清這是『軟體問題』（動作技巧）還是『硬體問題』（身體構造）。如果不是受傷導致的限制，只要把關節角度調整正確，尤其對像朗希這種天生就能飆球速的投手來說，改善會非常快。」

9月9日，佐佐木朗希在3A奧克拉荷馬城迎來調整後首戰，前1局完美封鎖對手，儘管第5局失3分退場，但球速回到三位數，讓教練團確認他的動作已恢復正常。此後他主動接受轉為牛棚投手的提議，成為道奇最需要的戰力補強。

9月下旬，他被正式叫回大聯盟，並在9月24日對響尾蛇完成復出登板，主投1局無失分，兩天後再度投出完美中繼。這樣的表現讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）毫不猶豫將他列入外卡系列賽名單。

對紅人的外卡賽中，佐佐木在第2戰投出完美9局下關門，幫助球隊晉級國聯分區系列賽。接著在面對費城人時，他更是繳出封神數據，連續兩場成功捍衛勝利，第4戰更投出3局9上9下的完美中繼，助道奇連兩年闖進國聯冠軍戰。

短短4場季後賽登板，佐佐木就從傷後復出的新秀，成長為道奇最後關鍵時刻的首選守護神。如今他勢必還要在即將開打的國聯冠軍戰扮演關鍵角色。

「我們沒有改造朗希，只是幫他找回最自然的自己。」希爾笑著說。