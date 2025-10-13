MLB／龍頭釀酒人自稱「普通人」球隊 道奇王牌：我才不會上當

在每年美國職棒季後賽中，「誰是弱者、誰背負壓力」的輿論戰，往往是場外最有趣的角力。而今年的國聯冠軍戰（NLCS），這個對比格外鮮明。來自全聯盟小市場之一的密爾瓦基釀酒人，將挑戰財力雄厚、球星雲集的洛杉磯道奇。

「現在沒人會看好我們了，這我能確定，」釀酒人指定打擊葉力奇（Christian Yelich）笑著說。根據數據網站《FanGraphs》，釀酒人擊敗道奇的機率僅有29.1%，奪下世界大賽冠軍的賠率為+400，是4支晉級球隊中最低的。

這些評估似乎完全忽略一個事實，釀酒人本季以球團史上最佳戰績97勝勇奪全聯盟第一。「整年我們都被貼上這種標籤，」三壘手德賓（Caleb Durbin）說。「但我們從開幕戰就只專注在自己身上，不去管外界怎麼說。對手很強，但比賽重點仍是我們能不能發揮自己的球風。」

總教練墨菲（Pat Murphy）早就預料到這種「豪門與草根」的敘事，他選擇正面迎接。

「道奇是強權球隊，這還需要說嗎？」墨菲在賽前笑著表示。隨後他又補充，自己非常尊敬道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）與外野手貝茲（Mookie Betts），但也不忘強調道奇高達3億9600萬美元的薪資結構，「我們這群人，和對方在帳面上相比起來確實不夠華麗，所以我稱呼他們只是『普通人』（Average Joes）。」

墨菲的「小人物」說法，雖然是戰術性心理操作，但也反映出現實差距：釀酒人是最小市場球隊，道奇則是支出最高、陣容星光閃耀的球隊。

不過即便對方「先禮後兵」，各種極盡「恭維」，扛下道奇首戰先發重任的史奈爾（Blake Snell）卻是更加戒慎恐懼。「我才不上當。那群『普通人』可不普通，他們是國聯戰績第一的球隊，非常難纏。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）也同樣給予對手高度讚譽：「釀酒人從選秀、訓練養成、陣容建構到牛棚安排都做得很好。無論左右投，他們都擁有速度快、沉重的伸卡球，可以在任何比賽之中咬住對手。我們勢必得全力以赴。」

面對投打戰力強大的釀酒人，首戰先發史奈爾戒慎恐懼。 美聯社

拋開市場與薪資的話題，兩隊在風格上也形成鮮明對比。史奈爾是聯盟最會三振打者的投手之一，而釀酒人打線以耐性著稱，追打率低但擅長纏鬥。

史奈爾表示：「我昨晚看了他們的比賽，這打線能量十足，彼此激勵。對付他們的關鍵是讓他們打我的球路，找到他們不擅長的攻擊區。」

墨菲的記者會也充滿戲劇張力。他特別邀請所有前來採訪的大批日本記者自我介紹，這些媒體是為了報導道奇的「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。墨菲甚至拿出厚厚一疊2018年對道奇的偵查報告，引得全場哄笑，讓原本排隊受訪的史奈爾只能在旁等候。

有記者打趣說：「在這樣的氣氛下，根本問不了正經問題了。」這場「心理戰」似乎早已在開球前就拉開序幕。

這將是2018年國聯冠軍戰的重演，好萊塢的巨人部隊再度對上來自中西部的平民軍團。葉力奇說：「我們才是真正的黑馬。無論例行賽怎麼樣，道奇依然是衛冕軍，陣中全是超級球星。我們唯一能做的，就是用盡全力去拚。那是我們的球風，也是我們的信念。」