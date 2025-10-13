MLB／美媒背書！看好道奇能連兩年進軍世界大賽

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇巨星大谷翔平。 美聯社
衛冕軍道奇隊明日將在國聯冠軍戰對上戰績比他們更勝一籌的釀酒人，美媒《ESPN》在日前找來多位專家預測、分析。最終依照票選結果來看，道奇晉級的可能性較高，而道奇日本巨星大谷翔平被視為是奪下國聯MVP獎項的有力人選。

根據《ESPN》15位專家的票選結果，道奇以10票力壓釀酒人的5票，被看好能夠成為國聯冠軍並挺進世界大賽，他們普遍預測道奇可望以6場比賽內擊敗對手晉級。次外，國聯冠軍賽MVP的預測結果是由大谷翔平獲得5張選票當選。

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）認為，道奇實力堅強的先發投手群，是他們進軍世界大賽的最大本錢，由史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）所組成的「先發F4」黃金組合，很有可能是近代季後賽最強的先發輪值。

而道奇本季最被詬病的「牛棚」問題也在季後賽中得到緩解。原因在於他們在季末找回「令和大魔神」佐佐木朗希升上大聯盟，擔任起球隊的終結者，《ESPN》記者知名帕桑（Jeff Passan）認為，若是能再找到一到兩位堪用的牛棚戰力，道奇的實力會進一步提升。

《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）則替近期狀態陷入低迷的大谷翔平「背書」，他認為，即便大谷在季後賽打擊率僅有0.148，更苦吞12次三振。但羅傑斯強調，那只是短暫低潮，他相當看好大谷將在這輪系列賽爆發，並奪下國聯冠軍賽MVP。

稍早，道奇宣布接下來與釀酒人系列賽的輪值安排，前兩場賽事確定交由史奈爾、山本由伸先發出戰。

大谷翔平今年季後賽首戰在外卡系列賽對紅人單場雙響砲後就陷入低潮。（路透） 路透通訊社
道奇 釀酒人 大谷翔平 山本由伸 佐佐木朗希

