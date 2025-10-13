MLB／盛讚貝茲改守游擊難度高 釀酒人教頭妙語：就像柯瑞轉打前鋒

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
貝茲本季從外野轉進游擊。 美聯社
備受矚目的國聯冠軍賽明天正式登場，大聯盟例行賽戰績最佳的密爾瓦基釀酒人，將在主場迎戰星光閃耀且尋求衛冕的洛杉磯道奇。

雖然球隊戰績全聯盟最好，同時今年賽季對戰道奇取得絕對優勢，但作為小市場球隊，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）可說是相當低調，在賽前記者會上盛讚對手一大票球星，更形容本季改守游擊表現出眾的貝茲（Mookie Betts），表現宛如NBA金州勇士當家球星「柯瑞（Stephen Curry）改打前鋒」般令人驚嘆。

「貝茲是最被低估的球星之一，我說他被低估，這聽起來有點瘋狂，但我真的覺得他沒有獲得應有的讚美。」墨菲說。他特別指出，貝茲從外野轉守游擊，挑戰難度極高，卻能在短時間內打出頂尖防守表現，「那傢伙真的太特別了。」

墨菲進一步說明：「想像一下柯瑞這樣的後衛，突然要去打前鋒，那是多大程度的調整？貝茲改守游擊就是同樣的挑戰。他必須重新培養反應直覺、守備角度與移動節奏，這是體能與技術的雙重考驗。」

釀酒人教頭拿柯瑞來比喻貝茲。 美聯社
根據數據網站《FanGraphs》統計，貝茲今年在游擊防區的防守表現進步驚人，他的出局製造值（OAA）從去年的-5提升到+5，而DRS（Defensive Runs Saved，守備挽救分數）更高達17分，居全大聯盟游擊手之冠。這代表他平均每場比賽都能為球隊多守下一分，是頂級的防守貢獻。

除了貝茲外，墨菲也不吝讚美其他道奇球星，包括一壘手弗里曼（Freddie Freeman）與日本巨星大谷翔平。「弗里曼是我最喜歡的球員之一，儘管他過去幾次對我們重擊，但我依然尊敬他；而大谷則是史上最偉大的球員之一。」

在雙方今年總薪資相差近3倍的情況下，更彰顯釀酒人球隊經營的優勢，除了繼續帶著「黑馬心態」挑戰豪門道奇，墨菲的談話不僅展現對對手的尊重，也透露出對於比賽的期待。這位以堅毅與幽默著稱的教頭笑說：「他們是強隊沒錯，但我們也準備好要迎戰這些超級球星了。」

