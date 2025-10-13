MLB／驚悚！自打球K中膝蓋 藍鳥折損當家外野手路克斯

美聯冠軍戰G1，藍鳥今在比賽中後段慘被水手隊逆轉，終場以1：3落敗。雪上加霜的是，藍鳥當家右外野手路克斯（Nathan Lukes）在首局就因自打球倒地，後退場接受檢查與治療。

藍鳥球星「春天哥」史布林格（George Springer）首局擊出陽春砲先馳得點，不過他們本場比賽就只得這1分。在6局上，水手隊展開反攻，先由水手60轟全壘打王羅利（Cal Raleigh）敲追平陽春砲，緊接著波蘭柯（Jorge Polanco）擊出帶有超前分的安打，助水手攻進關鍵2分逆轉戰局。第8局，波蘭柯再敲安添加1分保險分。

本場比賽，路克斯的傷勢發生在1局下半，當時他面對水手先發投手米勒（Bryce Miller），被一記自打球強襲膝蓋，只見路克斯當下痛的立刻倒地，並面露難色。不過，他並沒有立即下場接受治療，反倒是撐到第4局上場守備時見情況不對才提前退場接受檢查，隨後派出史卓（Myles Straw）接替他的位置。

Nathan Lukes fouled a pitch straight off his knee, stayed in the game, then finished a 12-pitch at-bat with a walk pic.twitter.com/k2C20iowOy — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年10月13日

在分區系列賽，藍鳥隊擊敗紐約洋基隊的4場比賽中，路克斯交出12打數4安打的成績，為球隊貢獻5分打點，其中，包括在G4中帶有2分打點的關鍵一壘安打。此外，路克斯還在與洋基的第一戰中，完成了一次飛身接球美記。倘若路克斯因傷缺陣，對於藍鳥在攻方兩端可謂影響巨大。

不過好消息是，賽後藍鳥總教練史奈德（John Schneider）受訪時表示：「他（路克斯）做了掃描，沒有骨折。」並且提到，路克斯想繼續留在場上奮戰，目前看起來只是瘀傷。

史奈德也認為，如果身體狀況允許的話，路克斯下一戰對水手出賽不成問題。