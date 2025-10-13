快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／驚悚！自打球K中膝蓋 藍鳥折損當家外野手路克斯

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥外野手路克斯（左）被自打球擊中膝蓋倒地。 美聯社
藍鳥外野手路克斯（左）被自打球擊中膝蓋倒地。 美聯社

美聯冠軍戰G1，藍鳥今在比賽中後段慘被水手隊逆轉，終場以1：3落敗。雪上加霜的是，藍鳥當家右外野手路克斯（Nathan Lukes）在首局就因自打球倒地，後退場接受檢查與治療。

藍鳥球星「春天哥」史布林格（George Springer）首局擊出陽春砲先馳得點，不過他們本場比賽就只得這1分。在6局上，水手隊展開反攻，先由水手60轟全壘打王羅利（Cal Raleigh）敲追平陽春砲，緊接著波蘭柯（Jorge Polanco）擊出帶有超前分的安打，助水手攻進關鍵2分逆轉戰局。第8局，波蘭柯再敲安添加1分保險分。

本場比賽，路克斯的傷勢發生在1局下半，當時他面對水手先發投手米勒（Bryce Miller），被一記自打球強襲膝蓋，只見路克斯當下痛的立刻倒地，並面露難色。不過，他並沒有立即下場接受治療，反倒是撐到第4局上場守備時見情況不對才提前退場接受檢查，隨後派出史卓（Myles Straw）接替他的位置。

在分區系列賽，藍鳥隊擊敗紐約洋基隊的4場比賽中，路克斯交出12打數4安打的成績，為球隊貢獻5分打點，其中，包括在G4中帶有2分打點的關鍵一壘安打。此外，路克斯還在與洋基的第一戰中，完成了一次飛身接球美記。倘若路克斯因傷缺陣，對於藍鳥在攻方兩端可謂影響巨大。

不過好消息是，賽後藍鳥總教練史奈德（John Schneider）受訪時表示：「他（路克斯）做了掃描，沒有骨折。」並且提到，路克斯想繼續留在場上奮戰，目前看起來只是瘀傷。

史奈德也認為，如果身體狀況允許的話，路克斯下一戰對水手出賽不成問題。

藍鳥 水手 Cal Raleigh

相關新聞

MLB／波蘭柯又當關鍵先生！水手擊墜藍鳥 ALCS暌違24年再奪勝

美聯冠軍賽今天開打，水手隊波蘭柯（Jorge Polanco）再度扮演關鍵先生，第6局敲超前安打，第8局再以安打擴大優勢...

MLB／戰績第一釀酒人自認「underdog」 教頭：道奇就是強權能怎麼辦？

國聯冠軍賽由道奇、釀酒人隊過招，釀酒人身為本季例行賽戰績最佳的球隊，但知道自己在這波系列賽是「underdog（劣勢者、...

MLB／道奇前兩戰推史奈爾、山本 羅伯茲：大谷延後登板無關打擊低潮

道奇、釀酒人隊的7戰4勝制國聯冠軍賽將在明天開打，道奇今天公布輪值安排，前兩戰確定交給史奈爾（Blake Snell）、...

MLB／釀酒人牛棚有大谷鐵粉 努力巧遇跟他說「你好」

釀酒人、道奇隊隊在國聯冠軍賽過招，釀酒人投手梅吉爾（Trevor Megill）身為大谷翔平粉絲，聊起再度對戰大谷也溢滿...

MLB／大谷18打數僅1安到底怎麼了？ 日媒引致命數據點出最大罩門

道奇在國聯冠軍戰將碰頭釀酒人，隨著戰事將於明日開打，但道奇當家球星大谷翔平近期卻在打擊方面陷入低迷，讓外界不禁提出疑問：大谷究竟怎麼了？近日，日媒《Full-Count》透過大聯盟官方的「Baseba

MLB／美媒背書！看好道奇能連兩年進軍世界大賽

衛冕軍道奇隊明日將在國聯冠軍戰對上戰績比他們更勝一籌的釀酒人，美媒《ESPN》在日前找來多位專家預測、分析。最終依照票選結果來看，道奇晉級的可能性較高，而道奇日本巨星大谷翔平被視為是奪下國聯MVP獎項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。