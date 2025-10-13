聽新聞
MLB／波蘭柯又當關鍵先生！水手擊墜藍鳥 ALCS暌違24年再奪勝
美聯冠軍賽（ALCS）今天開打，水手隊波蘭柯（Jorge Polanco）再度扮演關鍵先生，第6局敲超前安打，第8局再以安打擴大優勢，幫助水手以3：1擊敗藍鳥隊，在客場先搶首勝。
這是水手繼2001年美聯冠軍賽第3戰擊敗洋基隊後，暌違24年在美聯冠軍賽贏球，當年水手1勝4敗遭淘汰，至今仍是大聯盟唯一未贏過聯盟冠軍的現役球隊。
水手先發投手米勒（Bryce Miller）僅用76球完成6局投球，被敲2安打、失1分，失分來自他此役所投出的第1球，被史布林格（George Springer）敲出陽春砲，一開賽就陷入落後，但接下來一路壓制藍鳥打線。
藍鳥由高斯曼（Kevin Gausman）先發，前5局未失分，6局上挨了全壘打王羅利（Cal Raleigh）陽春砲遭到扳平，再對「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）投出保送，藍鳥在此時換投，利托（Brendon Little）因暴投讓跑者進占二壘，波蘭柯安打一棒超前戰局。
水手8局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）保送後連盜兩個壘包，J-Rod也獲保送，波蘭柯在一、三壘有人打席再度敲安建功，水手擴大為3：1領先。
水手3任後援投手各自把關1局，讓藍鳥最後3局的攻勢是9上9下，不給任何機會，水手終場就以2分差在系列賽開門紅。
