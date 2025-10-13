快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／波蘭柯又當關鍵先生！水手擊墜藍鳥 ALCS暌違24年再奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手隊波蘭柯再度扮演關鍵先生。 美聯社
水手隊波蘭柯再度扮演關鍵先生。 美聯社

美聯冠軍賽（ALCS）今天開打，水手隊波蘭柯（Jorge Polanco）再度扮演關鍵先生，第6局敲超前安打，第8局再以安打擴大優勢，幫助水手以3：1擊敗藍鳥隊，在客場先搶首勝。

這是水手繼2001年美聯冠軍賽第3戰擊敗洋基隊後，暌違24年在美聯冠軍賽贏球，當年水手1勝4敗遭淘汰，至今仍是大聯盟唯一未贏過聯盟冠軍的現役球隊。

水手先發投手米勒（Bryce Miller）僅用76球完成6局投球，被敲2安打、失1分，失分來自他此役所投出的第1球，被史布林格（George Springer）敲出陽春砲，一開賽就陷入落後，但接下來一路壓制藍鳥打線。

藍鳥由高斯曼（Kevin Gausman）先發，前5局未失分，6局上挨了全壘打王羅利（Cal Raleigh）陽春砲遭到扳平，再對「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）投出保送，藍鳥在此時換投，利托（Brendon Little）因暴投讓跑者進占二壘，波蘭柯安打一棒超前戰局。

水手8局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）保送後連盜兩個壘包，J-Rod也獲保送，波蘭柯在一、三壘有人打席再度敲安建功，水手擴大為3：1領先。

水手3任後援投手各自把關1局，讓藍鳥最後3局的攻勢是9上9下，不給任何機會，水手終場就以2分差在系列賽開門紅。

水手 藍鳥

延伸閱讀

2025MLB季後賽賽程與比分 聯盟冠軍戰釀酒人對決道奇、水手力抗藍鳥

MLB／高斯曼坦言很多球迷挺洋基 現在改戴藍鳥球帽愈來愈多

MLB／水手壽星創季後賽第3人紀錄！ J-Rod：個子小但很巨大

MLB／破紀錄！水手15局史詩戰役擊敗老虎 晉級美聯冠軍賽

相關新聞

MLB／波蘭柯又當關鍵先生！水手擊墜藍鳥 ALCS暌違24年再奪勝

美聯冠軍賽今天開打，水手隊波蘭柯（Jorge Polanco）再度扮演關鍵先生，第6局敲超前安打，第8局再以安打擴大優勢...

MLB／戰績第一釀酒人自認「underdog」 教頭：道奇就是強權能怎麼辦？

國聯冠軍賽由道奇、釀酒人隊過招，釀酒人身為本季例行賽戰績最佳的球隊，但知道自己在這波系列賽是「underdog（劣勢者、...

MLB／道奇前兩戰推史奈爾、山本 羅伯茲：大谷延後登板無關打擊低潮

道奇、釀酒人隊的7戰4勝制國聯冠軍賽將在明天開打，道奇今天公布輪值安排，前兩戰確定交給史奈爾（Blake Snell）、...

MLB／釀酒人牛棚有大谷鐵粉 努力巧遇跟他說「你好」

釀酒人、道奇隊隊在國聯冠軍賽過招，釀酒人投手梅吉爾（Trevor Megill）身為大谷翔平粉絲，聊起再度對戰大谷也溢滿...

MLB／大谷18打數僅1安到底怎麼了？ 日媒引致命數據點出最大罩門

道奇在國聯冠軍戰將碰頭釀酒人，隨著戰事將於明日開打，但道奇當家球星大谷翔平近期卻在打擊方面陷入低迷，讓外界不禁提出疑問：大谷究竟怎麼了？近日，日媒《Full-Count》透過大聯盟官方的「Baseba

MLB／釀酒人睽違7年再闖國聯冠軍戰 兩位新成員扮演關鍵先生

釀酒人今日在分區賽G5生死戰中以3：1擊敗小熊，睽違7年再度拿到國聯冠軍戰門票。本季新加入的兩位新成員米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）與馮恩（Andrew Vaughn）扮演幫助球隊晉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。