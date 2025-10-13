MLB／大谷18打數僅1安到底怎麼了？ 日媒引致命數據點出最大罩門

道奇在國聯冠軍戰將碰頭釀酒人，隨著戰事將於明日開打，但道奇當家球星大谷翔平近期卻在打擊方面陷入低迷，讓外界不禁提出疑問：大谷究竟怎麼了？近日，日媒《Full-Count》透過大聯盟官方的「Baseball Savant」數據，找出一項致命數據說明大谷手感冰冷的原因。

在道奇與紅人隊的外卡系列賽中，大谷翔平以9打數3安打、打擊率3成33、2支全壘打的成績開紅盤，幫助球隊直落二橫掃對手晉級。然而，在對陣費城人隊的分區系列賽中，大谷的狀況卻急轉直下，共繳出18支1、打擊率跌破1成僅.056的慘淡成績，全壘打產量更是掛蛋，還苦吞9次三振。

道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）在賽後受訪時甚至坦言：「如果再繼續這樣下去，我們贏不了世界大賽」。

Dave Roberts kept it real and said the Dodgers won’t be able to win the World Series this year with the way Shohei Ohtani is currently playing.



Do you think Ohtani will heat up vs the Brewers? 👀 pic.twitter.com/SCp8F5HFLi — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2025年10月12日

在道奇費城人分區系列賽，費城人當時採用多名左投來對付身為左打者的大谷。不過，從例行賽面對左投打擊率2成79、15支全壘打的成績來看，說明大谷其實不懼怕左投手。然而，根據日媒《Full-Count》透過「Baseball Savant」更細節的數據分析，找出大谷的致命「罩門」在於左投手的「手臂角度」。

本季，大谷在面對手臂角度在40度以上的左投時，能夠繳出打擊率3成13、11支全壘打的成績。不過，當遇到手臂角度在40度以下、屬於側投（Sidearm）傾向的左投手時，他的打擊成績急遽下滑至123打數27安打，僅敲出打擊率2成20、4支全壘打的成績。在道奇與費城的系列賽中，大谷對戰的左投包括桑契斯（Cristopher Sanchez）、盧札多（Jesus Luzardo）、史特拉姆（Matt Strahm），都是屬於側投型的左投手。

而道奇下一輪對手是密爾瓦基釀酒人，他們的先發王牌昆塔納（Jose Quintana）和牛棚投手柯尼格（Jared Koenig），都是於手臂角度在40度以下的左投。因此，大谷如何找回自身狀態，從他們手中敲出安打，將成為道奇能否挺進世界大賽的關鍵。