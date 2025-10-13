MLB／大谷18打數僅1安到底怎麼了？ 日媒引致命數據點出最大罩門
道奇在國聯冠軍戰將碰頭釀酒人，隨著戰事將於明日開打，但道奇當家球星大谷翔平近期卻在打擊方面陷入低迷，讓外界不禁提出疑問：大谷究竟怎麼了？近日，日媒《Full-Count》透過大聯盟官方的「Baseball Savant」數據，找出一項致命數據說明大谷手感冰冷的原因。
在道奇與紅人隊的外卡系列賽中，大谷翔平以9打數3安打、打擊率3成33、2支全壘打的成績開紅盤，幫助球隊直落二橫掃對手晉級。然而，在對陣費城人隊的分區系列賽中，大谷的狀況卻急轉直下，共繳出18支1、打擊率跌破1成僅.056的慘淡成績，全壘打產量更是掛蛋，還苦吞9次三振。
道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）在賽後受訪時甚至坦言：「如果再繼續這樣下去，我們贏不了世界大賽」。
在道奇費城人分區系列賽，費城人當時採用多名左投來對付身為左打者的大谷。不過，從例行賽面對左投打擊率2成79、15支全壘打的成績來看，說明大谷其實不懼怕左投手。然而，根據日媒《Full-Count》透過「Baseball Savant」更細節的數據分析，找出大谷的致命「罩門」在於左投手的「手臂角度」。
本季，大谷在面對手臂角度在40度以上的左投時，能夠繳出打擊率3成13、11支全壘打的成績。不過，當遇到手臂角度在40度以下、屬於側投（Sidearm）傾向的左投手時，他的打擊成績急遽下滑至123打數27安打，僅敲出打擊率2成20、4支全壘打的成績。在道奇與費城的系列賽中，大谷對戰的左投包括桑契斯（Cristopher Sanchez）、盧札多（Jesus Luzardo）、史特拉姆（Matt Strahm），都是屬於側投型的左投手。
而道奇下一輪對手是密爾瓦基釀酒人，他們的先發王牌昆塔納（Jose Quintana）和牛棚投手柯尼格（Jared Koenig），都是於手臂角度在40度以下的左投。因此，大谷如何找回自身狀態，從他們手中敲出安打，將成為道奇能否挺進世界大賽的關鍵。
