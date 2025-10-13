MLB／戰績第一釀酒人自認「underdog」 教頭：道奇就是強權能怎麼辦？

國聯冠軍賽由道奇、釀酒人隊過招，釀酒人身為本季例行賽戰績最佳的球隊，但知道自己在這波系列賽是「underdog（劣勢者、不被看好的一方）」，總教練墨菲（Pat Murphy）直言：「道奇就是強權（powerhouse），你能說什麼呢？」

根據BetMGM博弈平台開盤，押注道奇過關的賠率為-220，若道奇晉級，必須下注220美元才能得到100美元利潤，而這個數字也代表看好道奇有68.8%機率勝出。此外，道奇本季團隊薪資約3.5億美元，排名大聯盟第一，而釀酒人則是1.2億美元排名第17，道奇光是本季估算的豪華稅1.68億美元，就超過釀酒人團隊薪資。

釀酒人身處小市場球隊，團隊薪資僅道奇的3分之1。 路透社

釀酒人二壘手圖朗（Brice Turang）知道外界的不看好，回應：「別人說什麼不重要，重要的是我們相信自己。」

儘管墨菲為道奇冠上強權封號，但道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對於外界將這波系列賽形容為小蝦米對抗大鯨魚、大衛與歌利亞有意見，「釀酒人是很頑強的球隊，有強打、也有運動能力強的選手，守備出色、投球優異，每場比賽都毫不保留，他們是非常飢渴的球隊，這些元素都非常令人畏懼。」釀酒人本季例行賽對戰道奇取得6戰全勝。