MLB／道奇前兩戰推史奈爾、山本 羅伯茲：大谷延後登板無關打擊低潮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇、釀酒人隊的7戰4勝制國聯冠軍賽將在明天開打，道奇今天公布輪值安排，前兩戰確定交給史奈爾（Blake Snell）、山本由伸，大谷翔平預計會有一場投球任務，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）並未透露會是在哪一場，也澄清推遲他的順序無關打擊低潮。

羅伯茲解釋，這樣的輪值安排，若戰線延長，將能讓史奈爾在休4天後投第5戰，山本則能休5天投第6戰，對兩人來說都是比較習慣的休息天數；此外，若葛拉斯諾（Tyler Glasnow）扛第3戰，也能休4天負責第7戰。

「投手大谷」在分區系列賽面對費城人隊負責第1戰，這波系列賽並未沿用他打頭陣，羅伯茲表示，大谷在國聯冠軍賽預計只會投1場比賽，因此怎樣讓最好的投手在這波系列賽負責最多局數就很重要。

外界關注大谷在分區系列賽合計18打數只有1安打，打擊率0.056，是否因打擊低潮推遲他的投球出賽？羅伯茲回應：「不是，沒有關係。」他更預言，「我預期他會在這波系列賽有不同的打擊輸出，讓他延後登板，和打擊沒有任何關係。」

