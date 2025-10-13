MLB／釀酒人牛棚有大谷鐵粉 努力巧遇跟他說「你好」

釀酒人、道奇隊隊在國聯冠軍賽過招，釀酒人投手梅吉爾（Trevor Megill）身為大谷翔平粉絲，聊起再度對戰大谷也溢滿興奮之情，他坦言每次碰到與大谷的比賽，都在伺機找機會與他互動，只為說句「你好啊」也好。

梅吉爾過去就曾透露，全家都就很喜歡大谷，他也趁著今年明星賽與大谷一起入選國聯明星隊的機會，終於解鎖要簽名。

梅吉爾比比身後的置物櫃，「那張簽名卡現在就在那裡。」他笑說，「他基本上不太簽名，在這部分很謹慎，可能是因為與Topps的合約之類的原因。」他說或許是因為全明星賽的氣氛不同，當時自己成功要到簽名。

釀酒人投手梅吉爾不掩飾對大谷翔平的喜愛。 美聯社

梅吉爾說能與大谷過招是美夢成真，「他是位很棒的選手，從他在天使時，我就很喜歡他，這是我們本季第三次與他交手，能碰上世界上最好的選手是件很有趣的事，這是檢視球隊實力的舞台。」

梅吉爾有多愛大谷？從一心想與大谷互動就能看得出來，梅吉爾透露，自己一逮到機會就會與他打招呼，跟他說「Hey, how are you?」「他真的是我非常敬佩的選手，也是棒球運動的偉大榜樣，所以光是可以和他身處同一空間，和他聊上幾句話，表達我的敬意，這樣我就滿足了。」