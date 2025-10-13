快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

MLB／釀酒人牛棚有大谷鐵粉 努力巧遇跟他說「你好」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

釀酒人道奇隊隊在國聯冠軍賽過招，釀酒人投手梅吉爾（Trevor Megill）身為大谷翔平粉絲，聊起再度對戰大谷也溢滿興奮之情，他坦言每次碰到與大谷的比賽，都在伺機找機會與他互動，只為說句「你好啊」也好。

梅吉爾過去就曾透露，全家都就很喜歡大谷，他也趁著今年明星賽與大谷一起入選國聯明星隊的機會，終於解鎖要簽名。

梅吉爾比比身後的置物櫃，「那張簽名卡現在就在那裡。」他笑說，「他基本上不太簽名，在這部分很謹慎，可能是因為與Topps的合約之類的原因。」他說或許是因為全明星賽的氣氛不同，當時自己成功要到簽名。

釀酒人投手梅吉爾不掩飾對大谷翔平的喜愛。 美聯社
釀酒人投手梅吉爾不掩飾對大谷翔平的喜愛。 美聯社

梅吉爾說能與大谷過招是美夢成真，「他是位很棒的選手，從他在天使時，我就很喜歡他，這是我們本季第三次與他交手，能碰上世界上最好的選手是件很有趣的事，這是檢視球隊實力的舞台。」

梅吉爾有多愛大谷？從一心想與大谷互動就能看得出來，梅吉爾透露，自己一逮到機會就會與他打招呼，跟他說「Hey, how are you?」「他真的是我非常敬佩的選手，也是棒球運動的偉大榜樣，所以光是可以和他身處同一空間，和他聊上幾句話，表達我的敬意，這樣我就滿足了。」

明星賽 釀酒人 道奇

延伸閱讀

MLB／道奇希望大谷投打兩端都成功 官網預測先發投手輪值出爐

MLB／遭費城人抓住弱點？大谷翔平打擊嚴重低潮 陷「38度魔鬼威脅」

MLB／鈴木誠也炸裂163公里火球 季後賽3轟創松井、大谷後首見

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

相關新聞

MLB／戰績第一釀酒人自認「underdog」 教頭：道奇就是強權能怎麼辦？

國聯冠軍賽由道奇、釀酒人隊過招，釀酒人身為本季例行賽戰績最佳的球隊，但知道自己在這波系列賽是「underdog（劣勢者、...

MLB／道奇前兩戰推史奈爾、山本 羅伯茲：大谷延後登板無關打擊低潮

道奇、釀酒人隊的7戰4勝制國聯冠軍賽將在明天開打，道奇今天公布輪值安排，前兩戰確定交給史奈爾（Blake Snell）、...

MLB／釀酒人牛棚有大谷鐵粉 努力巧遇跟他說「你好」

釀酒人、道奇隊隊在國聯冠軍賽過招，釀酒人投手梅吉爾（Trevor Megill）身為大谷翔平粉絲，聊起再度對戰大谷也溢滿...

MLB／釀酒人睽違7年再闖國聯冠軍戰 兩位新成員扮演關鍵先生

釀酒人今日在分區賽G5生死戰中以3：1擊敗小熊，睽違7年再度拿到國聯冠軍戰門票。本季新加入的兩位新成員米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）與馮恩（Andrew Vaughn）扮演幫助球隊晉

MLB／道奇希望大谷投打兩端都成功 官網預測先發投手輪值出爐

大聯盟季後賽第2輪賽事今天結束，釀酒人隊在分區系列賽第5戰以3：1擊敗小熊隊，搶下國聯冠軍戰門票，後天將在密爾瓦基主場迎...

MLB／高斯曼坦言很多球迷挺洋基 現在改戴藍鳥球帽愈來愈多

美聯冠軍戰將在明天早上8點開打，藍鳥隊在多倫多主場迎戰水手隊，推出高斯曼（Kevin Gausman）登板先發，全力爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。