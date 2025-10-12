MLB／釀酒人睽違7年再闖國聯冠軍戰 兩位新成員扮演關鍵先生

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人今日擊敗小熊，挺進國聯冠軍賽。 路透
釀酒人今日在分區賽G5生死戰中以3：1擊敗小熊，睽違7年再度拿到國聯冠軍戰門票。本季新加入的兩位新成員米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）與馮恩（Andrew Vaughn）扮演幫助球隊晉級的關鍵角色。

馮恩在本場比賽第4局敲出突破僵局的陽春砲，跑回超前分取得2比1領先優勢，釀酒人最終以2分之差擊敗芝加哥小熊隊；而米蕭洛斯基作為替補投手，在4局投球中僅失1分、送出3K，表現同樣可圈可點。「這太瘋狂了。」米蕭洛斯基在釀酒人隊的更衣室慶祝活動上說道：「這是我為之努力的一切，而且非常有趣。」

米蕭洛斯基自2022年選秀加入釀酒人，今年6月他被拔擢上大聯盟，隨即繳出亮眼表現，在初登板以時速100.5英里（約162公里）的快速球轟動全場，更被冠上火球男的稱號。本季他繳出5勝3負、防禦率4.36的成績。

另一位新成員馮恩，則透過季中交易案從白襪來到釀酒人，在轉隊前他的打擊表現可謂相當慘澹。他在白襪隊的48場比賽中，打擊率僅有1成89、上壘率2成18、長打率3成14，最終被白襪隊下放到小聯盟。而釀酒人隊在得到他之後，最初把他留在了小聯盟，但在今年7月7日，釀酒人隊一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）因左手拇指扭傷進入傷病名單後，他被召回大聯盟。

在轉隊後，他在打擊方面實現了驚人的轉變，在本季效力釀酒人隊的64場比賽中，馮恩的打擊率高達3成08、上壘率3成75、長打率4成93，簡直跟在白襪時期的他判若兩人。

接下來，釀酒人將與道奇隊爭奪進入世界大賽的名額，他們將於台灣時間下周二上午進行系列賽首戰。

