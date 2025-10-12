MLB／例行賽遭釀酒人完封被外界看衰 前白襪名將點出道奇出線關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇球星大谷翔平（17號）。 法新社
釀酒人今日在殊死戰中淘汰小熊，順利挺進國聯冠軍戰，將面對衛冕軍道奇隊。雖然道奇更早之前就鎖定國聯冠軍門票，但這不代表他們的勝算更高，原因在於例行賽道奇對釀酒人從未贏過。曾幫助白襪拿下世界大賽冠軍的日籍名將井口資仁也坦言道奇翻盤機率不高，需靠打線發揮才有可能避免一面倒的局勢。

釀酒人與小熊今日上演投手車輪戰，但顯然釀酒人的投手群戰力更勝一籌，全場僅被敲4安，唯一失分來自於鈴木誠也的陽春砲。終場他們便以3：1擊敗小熊，以戰績3勝2敗睽違7年再度殺入國聯冠軍戰，等待他們的對手是去年拿下世界大賽冠軍的道奇隊。

釀酒人今日擊敗小熊順利拿到國聯冠軍戰門票。 路透社
雖然道奇誓言完成連霸，但攤開數據來看，他們若想達成任務，必須先挺過釀酒人這道難關。本季釀酒人與道奇共在例行賽有過6次交手，但道奇6戰盡墨，若算上跨季戰績，道奇更是已經狂吞8連敗，釀酒人對他們而言彷彿「剋星」一般的存在。

現任NHK評論員的井口資仁在轉播中分析：「從例行賽對戰紀錄來看，道奇一場都沒贏。若要在系列賽中扭轉局勢，道奇必須在打線上找到突破口。」此外，他更進一步指出，釀酒人最大的武器是投手群戰力雄厚與調度靈活，「這是一支會打『細膩棒球』的球隊，擅長短打、跑壘與臨場戰術。反觀道奇偏重長打、節奏快，這正是他們容易陷入苦戰的原因。」井口資仁補充。

本季釀酒人打擊率雖不高，但團隊防禦率長期穩居聯盟前段，牛棚更是聯盟最堅固之一，在例行賽6場交手，道奇打線僅拿下16分、打擊率僅1成79；反觀道奇牛棚可謂「出包連連」，多次在比賽後段放火，使球隊錯失勝果。因此，井口點出若道奇想要突破本系列賽，關鍵在於「打擊」，他強調：「釀酒人投手群太強，道奇必須靠打線製造壓力，否則再好的先發也會陷入僵局。」

最後，井口資仁還點名同樣來自日本的道奇巨星大谷翔平，他表示：「他（大谷翔平）在對上釀酒人比賽的生涯打擊率為2成70，有7支全壘打、12分打點。只要恢復近期打擊端的低迷狀態，仍能扭轉比賽節奏。」

