快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

MLB／道奇希望大谷投打兩端都成功 官網預測先發投手輪值出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大聯盟季後賽第2輪賽事今天結束，釀酒人隊在分區系列賽第5戰以3：1擊敗小熊隊，搶下國聯冠軍戰門票，後天將在密爾瓦基主場迎戰道奇隊，也是兩隊繼2018年後再次爭奪國聯王座，道奇官網預測大谷翔平將在15日第2戰登板先發。

釀酒人以國聯頭號種子身分，在7戰4勝制冠軍戰享有主場優勢，第1、2、6、7戰擔任主隊；道奇身為第3種子，17到19日中間3戰在洛杉磯主場迎敵。

道奇在例行賽對戰釀酒人6戰全敗，戰況一面倒，官網今天指出，國聯冠軍戰期間只有兩個休兵日，投手群可能會增至13人（不包括大谷），前4戰先發投手人選可能是史奈爾（Blake Snell）、大谷、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

大谷本來排定分區系列賽對第5戰登板，但道奇對費城人隊第4戰提前晉級，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）目前還未宣布後天先發投手，官網特別提到，這不代表大谷自動成為國聯冠軍戰首戰人選。

官網分析，道奇教練團考量大谷對費城人的打擊表現（18打數1安打），如果可能的話更願意讓他在休息日前登板，盡一切努力讓他在投打兩端都能取得成功。

至於最後3場比賽預定先發投手，官網預測史奈爾再扛第5戰很合理，可能進行的第6、7戰就有點模糊了，大谷若投第6戰就是只休5天，例行賽這種狀況僅有兩次，山本安排第7戰更是只休4天，過去從未碰過。

道奇過去只在季後賽碰過釀酒人兩次，其中2018年國聯冠軍戰打滿7場獲勝，晉級世界大賽後1勝4敗不敵紅襪隊。

道奇 釀酒人 史奈爾

延伸閱讀

MLB／吞生涯季後賽首敗 山本由伸：如果我有壓低失分…

MLB／道奇史奈爾好投+佐佐木朗希關門 兩人都創史上首見紀錄

MLB／山本由伸扛G3拚終結戰線 大讚翻譯認真又單純讓他嬌羞笑了

MLB／朗希不一樣了！史奈爾扛G2 談佐佐木朗希後援與先發像是不同人

相關新聞

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

釀酒人隊今天把握主場優勢，全場出現3支全壘打，以3：1擊敗小熊隊，暌違7年重返國聯冠軍戰，後天將以國聯號種子身分繼續在密...

MLB／遭費城人抓住弱點？大谷翔平打擊嚴重低潮 陷「38度魔鬼威脅」

道奇日籍巨星大谷翔平在對費城人的國聯分區系列賽中陷入嚴重低潮，整個系列賽18打數僅敲出1支安打，打擊率低至僅0.056，OPS也只有0.206，幾近隱形狀態，儘管道奇依然晉級國聯冠軍賽，但MVP如此表

MLB／小熊打包代表「外卡傳奇」沒了 拚4強全軍覆沒近7年首見

釀酒人隊今天在分區系列賽第5戰以3：1擊敗小熊隊，成為最後一支闖進聯盟冠軍戰的球隊，隨著小熊遭淘汰，今年季後賽確定不可能...

MLB／鈴木誠也炸裂163公里火球 季後賽3轟創松井、大谷後首見

芝加哥小熊日籍重砲鈴木誠也在今天國聯分區系列賽生死第5戰再次開轟，然而這發陽春砲仍無力阻止球隊遭到釀酒人淘汰的命運，無緣攜手今永昇太與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希上演「日本內戰」 儘管晉級夢碎

MLB／大谷翔平吞12K全隊最慘 道奇教頭擔心贏不了世界大賽

國聯冠軍戰後天開打，道奇隊將和釀酒人、小熊隊的勝隊交手，大谷翔平在季後賽陷入低潮，尤其分區系列賽打擊率不到1成，總教練羅...

MLB／高斯曼坦言很多球迷挺洋基 現在改戴藍鳥球帽愈來愈多

美聯冠軍戰將在明天早上8點開打，藍鳥隊在多倫多主場迎戰水手隊，推出高斯曼（Kevin Gausman）登板先發，全力爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。