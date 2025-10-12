MLB／道奇希望大谷投打兩端都成功 官網預測先發投手輪值出爐

大聯盟季後賽第2輪賽事今天結束，釀酒人隊在分區系列賽第5戰以3：1擊敗小熊隊，搶下國聯冠軍戰門票，後天將在密爾瓦基主場迎戰道奇隊，也是兩隊繼2018年後再次爭奪國聯王座，道奇官網預測大谷翔平將在15日第2戰登板先發。

釀酒人以國聯頭號種子身分，在7戰4勝制冠軍戰享有主場優勢，第1、2、6、7戰擔任主隊；道奇身為第3種子，17到19日中間3戰在洛杉磯主場迎敵。

道奇在例行賽對戰釀酒人6戰全敗，戰況一面倒，官網今天指出，國聯冠軍戰期間只有兩個休兵日，投手群可能會增至13人（不包括大谷），前4戰先發投手人選可能是史奈爾（Blake Snell）、大谷、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

大谷本來排定分區系列賽對第5戰登板，但道奇對費城人隊第4戰提前晉級，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）目前還未宣布後天先發投手，官網特別提到，這不代表大谷自動成為國聯冠軍戰首戰人選。

官網分析，道奇教練團考量大谷對費城人的打擊表現（18打數1安打），如果可能的話更願意讓他在休息日前登板，盡一切努力讓他在投打兩端都能取得成功。

至於最後3場比賽預定先發投手，官網預測史奈爾再扛第5戰很合理，可能進行的第6、7戰就有點模糊了，大谷若投第6戰就是只休5天，例行賽這種狀況僅有兩次，山本安排第7戰更是只休4天，過去從未碰過。

道奇過去只在季後賽碰過釀酒人兩次，其中2018年國聯冠軍戰打滿7場獲勝，晉級世界大賽後1勝4敗不敵紅襪隊。