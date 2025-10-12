MLB／遭費城人抓住弱點？大谷翔平打擊嚴重低潮 陷「38度魔鬼威脅」

道奇日籍巨星大谷翔平在對費城人的國聯分區系列賽中陷入嚴重低潮，整個系列賽18打數僅敲出1支安打，打擊率低至僅0.056，OPS也只有0.206，幾近隱形狀態，儘管道奇依然晉級國聯冠軍賽，但MVP如此表現已經成為外界熱議焦點。

根據美國《MLB Network》節目分析，世界棒球經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）指出，造成大谷陷入低潮的關鍵，可能是對方左投的「出手角度」。

迪羅薩表示，根據球數據分析，大谷翔平今年面對出手角度「低於38度」的左投手時，打擊率僅.221，長打率.308，被三振率高達34.9%，保送率僅4.6%；反觀面對出手角度「高於38度」的左投時，打擊率就飆升至.317，長打率.739，被三振率降至24.6%。這代表當投手出手角度偏低時，大谷難以看清球的出手點與進壘軌跡。

今年例行賽，大谷翔平面對左投整體打擊率為.279，敲出15轟、OPS 0.898；面對右投則打擊率.283、轟出40發全壘打，OPS高達1.076，差距明顯顯示他對低角度左投確實有難解課題。

正好費城人陣中擁有多位強力左投，包括桑契斯（Cristopher Sánchez）、耶穌・盧薩多（Jesús Luzardo）與蘇亞雷斯（Ranger Suarez），三人出手角度分別為30度、33度與37度，全都落在「38度以下」的關鍵數字範圍內。

導致大谷翔平在面對這3人投球時完全打不出一支安打，唯一的安打來自G2對上史特拉姆（Matt Strahm），其出手角度為31度，仍屬偏低角度投手。

迪羅薩分析指出，費城人的策略非常明確，就是以低角度左投攻擊大谷的內角，「桑契斯無論伸卡球還是變化球，都會瞄準內角攻擊大谷。」他補充，理論上大谷並不懼怕內角球，因為他今年許多全壘打都來自內角低點，但當出手角度太低、視覺上難判斷出手點時，他的揮棒時機就容易被打亂。

他也提到，這並非巧合，「費城人這輪共派出7名投手對付大谷，其中僅有一人班克斯（Tanner Banks）的出手角度高於38度，這很可能是球隊在情蒐後刻意安排的戰術。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前受訪時也承認，大谷在系列賽中的揮棒選球有些猶豫，「對方用左投針對他，而他在決策上還沒找到節奏。」

迪羅薩總結指出：「桑契斯當然是出色的投手，但大谷翔平真的難打那種低角度出手、球尾還往內角鑽的球。他需要更明確鎖定自己要打的球路，而不是見球就揮。」

對道奇而言，大谷翔平的打擊狀況將是接下來國聯冠軍戰的重要變數。想要延續晉級氣勢，他必須儘快破解這個「38度魔咒」。