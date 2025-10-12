MLB／鈴木誠也、今永昇太一起打包 坦言開轟卻輸球沒意義

小熊隊今天在分區系列賽第5戰貧打，全場只有4支安打，鈴木誠也2局上轟出陽春砲，攻下全隊唯一分數，終場以1：3不敵釀酒人隊，季後賽畫下句點，他在賽後難免心情低落，坦言「如果贏不了，開轟也沒有意義」。

小熊未能闖進國聯冠軍戰，鈴木誠也、今永昇太旅美生涯首次季後賽結束，總教練康索（Craig Counsell）不敵過去領軍9季的釀酒人，更是成為話題。

鈴木誠也效力小熊4季，今年在例行賽出賽151場、全壘打32支、打點103分都寫下個人單季新高，而且連續3季達到140支安打，單一季後賽揮出3支全壘打追平大聯盟日本球員紀錄，和松井秀喜、大谷翔平共享，攻下5分打點也是全隊最多。

他說：「能進季後賽真的很棒，對下個球季的心情影響很大，希望明年重返季後賽，對世界大賽更是感到興趣。」

鈴木誠也表示，例行賽曾經陷入相當嚴重低潮，這是很好的學習經驗，能夠恢復且有好表現，帶來很大自信；例行賽成績固然重要，季後賽面對優秀投手也能打出好球，感覺自己的水準也提升不少。