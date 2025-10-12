快訊

MLB／鈴木誠也、今永昇太一起打包 坦言開轟卻輸球沒意義

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木誠也(右)、今永昇太旅美生涯首次季後賽遺憾結束。 美聯社
鈴木誠也(右)、今永昇太旅美生涯首次季後賽遺憾結束。 美聯社

小熊隊今天在分區系列賽第5戰貧打，全場只有4支安打，鈴木誠也2局上轟出陽春砲，攻下全隊唯一分數，終場以1：3不敵釀酒人隊，季後賽畫下句點，他在賽後難免心情低落，坦言「如果贏不了，開轟也沒有意義」。

小熊未能闖進國聯冠軍戰，鈴木誠也、今永昇太旅美生涯首次季後賽結束，總教練康索（Craig Counsell）不敵過去領軍9季的釀酒人，更是成為話題。

鈴木誠也效力小熊4季，今年在例行賽出賽151場、全壘打32支、打點103分都寫下個人單季新高，而且連續3季達到140支安打，單一季後賽揮出3支全壘打追平大聯盟日本球員紀錄，和松井秀喜、大谷翔平共享，攻下5分打點也是全隊最多。

他說：「能進季後賽真的很棒，對下個球季的心情影響很大，希望明年重返季後賽，對世界大賽更是感到興趣。」

鈴木誠也表示，例行賽曾經陷入相當嚴重低潮，這是很好的學習經驗，能夠恢復且有好表現，帶來很大自信；例行賽成績固然重要，季後賽面對優秀投手也能打出好球，感覺自己的水準也提升不少。

MLB／鈴木誠也炸裂163公里火球 季後賽3轟創松井、大谷後首見

MLB／小熊寫史上首見不名譽紀錄 鈴木誠也：今永不用道歉

MLB／鈴木誠也三分砲只爽半局 釀酒人3轟宰割小熊2連勝聽牌

MLB／生死戰先發不滿2局被打退場 達比修有：很不甘心…

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

釀酒人隊今天把握主場優勢，全場出現3支全壘打，以3：1擊敗小熊隊，暌違7年重返國聯冠軍戰，後天將以國聯號種子身分繼續在密...

MLB／遭費城人抓住弱點？大谷翔平打擊嚴重低潮 陷「38度魔鬼威脅」

道奇日籍巨星大谷翔平在對費城人的國聯分區系列賽中陷入嚴重低潮，整個系列賽18打數僅敲出1支安打，打擊率低至僅0.056，OPS也只有0.206，幾近隱形狀態，儘管道奇依然晉級國聯冠軍賽，但MVP如此表

MLB／小熊打包代表「外卡傳奇」沒了 拚4強全軍覆沒近7年首見

釀酒人隊今天在分區系列賽第5戰以3：1擊敗小熊隊，成為最後一支闖進聯盟冠軍戰的球隊，隨著小熊遭淘汰，今年季後賽確定不可能...

MLB／鈴木誠也炸裂163公里火球 季後賽3轟創松井、大谷後首見

芝加哥小熊日籍重砲鈴木誠也在今天國聯分區系列賽生死第5戰再次開轟，然而這發陽春砲仍無力阻止球隊遭到釀酒人淘汰的命運，無緣攜手今永昇太與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希上演「日本內戰」 儘管晉級夢碎

MLB／大谷翔平吞12K全隊最慘 道奇教頭擔心贏不了世界大賽

國聯冠軍戰後天開打，道奇隊將和釀酒人、小熊隊的勝隊交手，大谷翔平在季後賽陷入低潮，尤其分區系列賽打擊率不到1成，總教練羅...

MLB／高斯曼坦言很多球迷挺洋基 現在改戴藍鳥球帽愈來愈多

美聯冠軍戰將在明天早上8點開打，藍鳥隊在多倫多主場迎戰水手隊，推出高斯曼（Kevin Gausman）登板先發，全力爭取...

