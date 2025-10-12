快訊

MLB／鈴木誠也炸裂163公里火球 季後賽3轟創松井、大谷後首見

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鈴木誠也。 路透社
鈴木誠也。 路透社

芝加哥小熊日籍重砲鈴木誠也在今天國聯分區系列賽生死第5戰再次開轟，然而這發陽春砲仍無力阻止球隊遭到釀酒人淘汰的命運，無緣攜手今永昇太與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希上演「日本內戰」

儘管晉級夢碎，鈴木誠也靠著手上的棒子，依然寫下日本球員在大聯盟季後賽的新里程碑。

鈴木誠也是在第2局面對釀酒人新星「火球怪物」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），鎖定一顆時速高達101.4英里（約163公里）的速球，以105英里（約169公里）的擊球初速將球炸向中右外野，飛行距離390英呎（約119公尺）、仰角26度，一舉追平比分。

這支全壘打是鈴木誠也今年季後賽的第3轟，使他成為繼松井秀喜（2004年與2009年兩度達成）與大谷翔平（2024年）之後，史上第3位單季季後賽敲出至少3發全壘打的日本球員。

目前鈴木誠也距離松井秀喜在2009年締造的日本打者季後賽最多轟紀錄（4支）僅差一支。更特別的是，鈴木也是史上首位在季後賽尚處分區系列賽階段，就敲出3轟的日本球員。

另外數據專家藍斯（Sarah Langs）更指出，，自2008年開始記錄擊球初速以來，鈴木誠也這支「擊中101.4英里剛猛速球」的全壘打，可說是追平季後賽史上最快速球被轟出的紀錄。

今年之前被轟出全壘打的最快球速達100.6哩，是克魯茲（Nelson Cruz）在2011年美聯冠軍賽第5戰從塞揚巨投韋蘭德（Justin Verlander）手上轟出；釀酒人喬里歐（Jackson Chourio）在5天前的系列賽第2戰，將小熊帕蘭西亞（Daniel Palencia）的101.4哩速球掃出牆外，如今鈴木誠也又一次追平紀錄。

