快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／高斯曼坦言很多球迷挺洋基 現在改戴藍鳥球帽愈來愈多

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥球迷期待睽違超過30年再次奪下世界大賽冠軍。 美聯社
藍鳥球迷期待睽違超過30年再次奪下世界大賽冠軍。 美聯社

美聯冠軍戰將在明天早上8點開打，藍鳥隊在多倫多主場迎戰水手隊，推出高斯曼（Kevin Gausman）登板先發，全力爭取隊史最近9年在美聯冠軍戰首勝，水手則由米勒（Bryce Mille）應戰，更要挑戰1977年成軍至今第1座美聯冠軍。

藍鳥2015、16年晉級美聯冠軍戰，分別遭皇家、印地安人隊（守護者隊前身） 淘汰，接下來歷經2020、22、23年外卡系列賽失利，今年重返美聯爭霸戰，最終目標當然是隊史第3座世界大賽冠軍。

高斯曼5日在分區系列賽首戰對決洋基隊，先發5.2局只被揮出4支安打、失1分，奪下個人生涯季後賽首勝，明天再扛美聯冠軍戰首戰先發重任，他說：「我們真的很喜歡在主場比賽，尤其是最近兩個月。」

藍鳥高斯曼扛美聯冠軍賽首戰先發。 美聯社
藍鳥高斯曼扛美聯冠軍賽首戰先發。 美聯社

高斯曼表示，充分感受多倫多民眾熱愛藍鳥，即使只是在市區開車也會注意所有人，他們本來習慣戴著洋基隊的帽子，現在看到更多藍鳥球帽，有時主場比賽感覺就像大型派對。

高斯曼2022年從巨人隊轉戰藍鳥，進入季後賽後在外卡系列賽第2戰登板，對水手投5.2局失4分無關勝敗，藍鳥在主場兩戰以0：4、9：10落敗後出局，官網形容明天比賽將是高斯曼「尋求復仇」之戰。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「期待美聯冠軍戰一開打，高斯曼就有強勢表現，他每次登板都讓隊友感覺更有自信。」

藍鳥 水手 洋基

延伸閱讀

2025MLB季後賽賽程與比分 聯盟冠軍戰釀酒人對決道奇、水手力抗藍鳥

MLB／A-Rod痛批洋基高層打造陣容太差 出局責任不在布恩身上

MLB／美聯衛冕軍洋基為何打包？投手群數字太爛說明一切

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

相關新聞

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

釀酒人隊今天把握主場優勢，全場出現3支全壘打，以3：1擊敗小熊隊，暌違7年重返國聯冠軍戰，後天將以國聯號種子身分繼續在密...

MLB／小熊打包代表「外卡傳奇」沒了 拚4強全軍覆沒近7年首見

釀酒人隊今天在分區系列賽第5戰以3：1擊敗小熊隊，成為最後一支闖進聯盟冠軍戰的球隊，隨著小熊遭淘汰，今年季後賽確定不可能...

MLB／鈴木誠也炸裂163公里火球 季後賽3轟創松井、大谷後首見

芝加哥小熊日籍重砲鈴木誠也在今天國聯分區系列賽生死第5戰再次開轟，然而這發陽春砲仍無力阻止球隊遭到釀酒人淘汰的命運，無緣攜手今永昇太與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希上演「日本內戰」 儘管晉級夢碎

MLB／大谷翔平吞12K全隊最慘 道奇教頭擔心贏不了世界大賽

國聯冠軍戰後天開打，道奇隊將和釀酒人、小熊隊的勝隊交手，大谷翔平在季後賽陷入低潮，尤其分區系列賽打擊率不到1成，總教練羅...

MLB／高斯曼坦言很多球迷挺洋基 現在改戴藍鳥球帽愈來愈多

美聯冠軍戰將在明天早上8點開打，藍鳥隊在多倫多主場迎戰水手隊，推出高斯曼（Kevin Gausman）登板先發，全力爭取...

MLB／破紀錄！水手15局史詩戰役擊敗老虎 晉級美聯冠軍賽

老虎隊與水手隊在美聯分區系列賽拚到殊死戰，「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發6局、13次三振狂寫紀錄但無關勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。