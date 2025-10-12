MLB／高斯曼坦言很多球迷挺洋基 現在改戴藍鳥球帽愈來愈多

美聯冠軍戰將在明天早上8點開打，藍鳥隊在多倫多主場迎戰水手隊，推出高斯曼（Kevin Gausman）登板先發，全力爭取隊史最近9年在美聯冠軍戰首勝，水手則由米勒（Bryce Mille）應戰，更要挑戰1977年成軍至今第1座美聯冠軍。

藍鳥2015、16年晉級美聯冠軍戰，分別遭皇家、印地安人隊（守護者隊前身） 淘汰，接下來歷經2020、22、23年外卡系列賽失利，今年重返美聯爭霸戰，最終目標當然是隊史第3座世界大賽冠軍。

高斯曼5日在分區系列賽首戰對決洋基隊，先發5.2局只被揮出4支安打、失1分，奪下個人生涯季後賽首勝，明天再扛美聯冠軍戰首戰先發重任，他說：「我們真的很喜歡在主場比賽，尤其是最近兩個月。」

藍鳥高斯曼扛美聯冠軍賽首戰先發。 美聯社

高斯曼表示，充分感受多倫多民眾熱愛藍鳥，即使只是在市區開車也會注意所有人，他們本來習慣戴著洋基隊的帽子，現在看到更多藍鳥球帽，有時主場比賽感覺就像大型派對。

高斯曼2022年從巨人隊轉戰藍鳥，進入季後賽後在外卡系列賽第2戰登板，對水手投5.2局失4分無關勝敗，藍鳥在主場兩戰以0：4、9：10落敗後出局，官網形容明天比賽將是高斯曼「尋求復仇」之戰。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「期待美聯冠軍戰一開打，高斯曼就有強勢表現，他每次登板都讓隊友感覺更有自信。」