車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

MLB／小熊打包代表「外卡傳奇」沒了 拚4強全軍覆沒近7年首見

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木誠也第5戰打下全隊唯一一分，仍無力阻止小熊遭淘汰的命運，至此今年外卡球隊全都落馬。 路透社
釀酒人隊今天在分區系列賽第5戰以3：1擊敗小熊隊，成為最後一支闖進聯盟冠軍戰的球隊，隨著小熊遭淘汰，今年季後賽確定不可能再上演「外卡傳奇」。

季後賽最後四強出爐，兩聯盟頭號種子釀酒人、藍鳥隊都闖進聯盟冠軍戰，水手、道奇隊分別是美聯第2、國聯第3種子，今年6支外卡晉級球隊包括美聯第4到6種子洋基、紅襪、老虎隊，以及國聯第4到6種子小熊、教士、紅人隊全軍覆沒。

至於兩支未能晉級聯盟冠軍戰的分區冠軍，分別是國聯第2種子費城人隊、美聯第3種子守護者隊，尤其守護者在1948年奪下隊史第2座世界大賽冠軍（前身印地安人隊）後，封王乾旱期長達77年是大聯盟球隊最久。

小熊在分區系列賽打滿5場出局，外卡球隊從2019年起，連續6年闖進季後賽最後四強的紀錄也中斷，2019年國民、2023年遊騎兵隊以外卡球隊贏得世界大賽的場面，不知何時才能重現。

大聯盟過去6年以外卡身分闖進四強的球隊包括2019年國民、2020年太空人隊、2021年紅襪和道奇、2022年費城人和教士，尤其前年遊騎兵、響尾蛇、費城人占了3席最誇張，去年則是大都會隊。

費城人2022年以國聯東區排名第3、季後賽國聯第6種子身分抱回國聯冠軍，寫下空前紀錄；前年世界大賽更是形成遊騎兵、響尾蛇「外卡爭霸戰」，兩隊分別是美聯第5、國聯第6種子，最後遊騎兵奪下隊史首座世界大賽冠軍。

小熊隊 遊騎兵 費城人

