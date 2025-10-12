MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍
釀酒人隊今天把握主場優勢，全場出現3支全壘打，以3：1擊敗小熊隊，暌違7年重返國聯冠軍戰，後天將以國聯頭號種子身分繼續在密爾瓦基迎戰道奇隊，全力爭取隊史首座國聯冠軍。
釀酒人主場今天湧進爆滿 42743名觀眾，開心迎接分區系列賽3勝2敗過關，這是釀酒人繼2018年闖進國聯冠軍戰，接下來歷經5次季後賽失利（4次外卡戰、1次分區系列賽）後，重返國聯爭霸戰。
釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）首局轟出陽春砲，今年季後賽第2轟出爐，攻下全場第1分。
小熊重砲鈴木誠也2局上回敬陽春砲追平比數，季後賽3支全壘打追平2004、09年松井秀喜和去年大谷翔平紀錄，成為大聯盟史上第3位單季系列賽出現3轟的日本球員。
釀酒人4局下再靠馮恩（Andrew Vaughn）陽春砲超前比數，一路保持領先，7局下圖蘭（Brice Turang）也貢獻陽春砲，終場以兩分之差獲勝。
兩隊今天所有得分都靠陽春砲，小熊在5戰3勝制分區系列賽輸掉3場客場比賽，季後賽兩輪對教士、釀酒人合計4勝4敗打包，隊史最近一座世界大賽冠軍停在2016年。
釀酒人在例行賽對戰道奇6戰全勝，戰況一面倒，兩隊從後天起展開7戰4勝制系列賽，道奇享有中間3場主場優勢；值得一提的是，釀酒人隊史從未贏過世界大賽和國聯冠軍，唯一聯盟封王紀錄是1982年，當時還是美聯球隊，最後在世界大賽打滿7場不敵紅雀隊。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言