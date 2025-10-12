MLB／大谷翔平吞12K全隊最慘 道奇教頭擔心贏不了世界大賽

國聯冠軍戰後天開打，道奇隊將和釀酒人、小熊隊的勝隊交手，大谷翔平在季後賽陷入低潮，尤其分區系列賽打擊率不到1成，總教練羅伯茲（Dave Roberts）希望他趕快找回手感，直言「以大谷這樣的打擊表現，我們不可能贏得世界大賽。」

大谷翔平在季後賽6戰27打數4安打，包括兩支全壘打，攻下5分打點，打擊率1成48，其中對費城人隊4戰18支1、未開轟、打點1分，打擊率0.056更是道奇先發球員最低。

大谷在分區系列賽結束後表示，有信心回到去年季後賽的水準，羅伯茲也說，用「重新調整」形容恰到好處，就像去年一樣，大谷這次也需要調整，否則球隊贏不了世界大賽。

大谷在季後賽被三振12次（分區系列賽9K）是全隊最多，羅伯茲認為他必須了解左投的進攻方式，徹底評估好球帶，相信他能做到。