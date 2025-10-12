快訊

南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

安卓手機用久超卡、平板只能買蘋果？7大「安卓刻板印象」 你中幾條

MLB／大谷翔平吞12K全隊最慘 道奇教頭擔心贏不了世界大賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平陷入嚴重打擊低潮。 美聯社
大谷翔平陷入嚴重打擊低潮。 美聯社

國聯冠軍戰後天開打，道奇隊將和釀酒人、小熊隊的勝隊交手，大谷翔平在季後賽陷入低潮，尤其分區系列賽打擊率不到1成，總教練羅伯茲（Dave Roberts）希望他趕快找回手感，直言「以大谷這樣的打擊表現，我們不可能贏得世界大賽。」

大谷翔平在季後賽6戰27打數4安打，包括兩支全壘打，攻下5分打點，打擊率1成48，其中對費城人隊4戰18支1、未開轟、打點1分，打擊率0.056更是道奇先發球員最低。

大谷在分區系列賽結束後表示，有信心回到去年季後賽的水準，羅伯茲也說，用「重新調整」形容恰到好處，就像去年一樣，大谷這次也需要調整，否則球隊贏不了世界大賽。

大谷在季後賽被三振12次（分區系列賽9K）是全隊最多，羅伯茲認為他必須了解左投的進攻方式，徹底評估好球帶，相信他能做到。

羅伯茲 道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平打擊陷大低潮 官網點國聯冠軍賽登板時機

MLB／道奇大幅落後史考特仍沒有登板 羅伯茲：他沒來球場

MLB／大谷翔平近3戰14支1低潮 羅伯茲：判斷力不是很好

MLB／費城人續命！史瓦柏雙響砲轟山本、克蕭 大谷翔平5支0

相關新聞

MLB／破紀錄！水手15局史詩戰役擊敗老虎 晉級美聯冠軍賽

老虎隊與水手隊在美聯分區系列賽拚到殊死戰，「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發6局、13次三振狂寫紀錄但無關勝...

MLB／水手壽星創季後賽第3人紀錄！ J-Rod：個子小但很巨大

水手隊今天在美聯分區賽G5與老虎隊廝殺到延長賽第15局，靠著波蘭柯（Jorge Polanco）再見安打，以3：2險勝。這是水手2001年後首度挺進美聯冠軍賽，打出追平分的雷瓦斯（Leo Rivas）

MLB／大谷翔平打擊陷大低潮 官網點國聯冠軍賽登板時機

大谷翔平今年重拾二刀流，但在季後賽陷入打擊大低潮，分區系列賽打擊率僅0.056。大聯盟官網報導撰文，指出大谷在國聯冠軍賽先發的最佳時間點。 道奇將在台灣時間10月14日展開國聯冠軍賽G1，對手要

MLB／大谷翔平吞12K全隊最慘 道奇教頭擔心贏不了世界大賽

國聯冠軍戰後天開打，道奇隊將和釀酒人、小熊隊的勝隊交手，大谷翔平在季後賽陷入低潮，尤其分區系列賽打擊率不到1成，總教練羅...

MLB／傷癒回歸屢被打爆！千賀滉大有風險 美媒建議大都會可交易

在結束2025賽季、戰績7勝6敗、防禦率3.02後，紐約大都會投手千賀滉大的未來動向成為討論焦點。紐約當地媒體《SNY》在最新專欄指出，大都會或許可以考慮將千賀列為交易籌碼，藉此重整先發輪值。

2025MLB季後賽賽程與比分 水手15局苦戰晉美聯冠軍賽、小熊逼出G5

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。