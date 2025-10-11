MLB／水手壽星創季後賽第3人紀錄！ J-Rod：個子小但很巨大

水手隊今天在美聯分區賽G5與老虎隊廝殺到延長賽第15局，靠著波蘭柯（Jorge Polanco）再見安打，以3：2險勝。這是水手2001年後首度挺進美聯冠軍賽，打出追平分的雷瓦斯（Leo Rivas）度過人生最棒的生日。

7局下水手以1：2落後，2出局攻佔一、二壘，雷瓦斯上場代打，擊出追平比數的安打，才有後來的15局大戰。

現年28歲的雷瓦斯成為大聯盟季後賽史上第3位生日當天，代打敲安的球員，前兩位分別是1917年里斯伯格（Swede Risberg）和1993年卡布雷拉（Francisco Cabrera）。

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）盛讚173公分的雷瓦斯，「他個子小，但很巨大！他今天真的太棒了，太厲害了。」

這是雷瓦斯生涯首個季後賽打席，他在小聯盟奮戰8賽季、776場、2661打數，直到去年才升上大聯盟。今年開季2個月後被下放小聯盟，直到9月1日時才被拉回大聯盟。雷瓦斯透過香檳浴享受生日，他受訪時直呼，「人生最棒的一天，真的太爽了！」