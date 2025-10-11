快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下個于朦朧」 公司發聲回應

MLB／大谷翔平打擊陷大低潮 官網點國聯冠軍賽登板時機

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今年重拾二刀流，但在季後賽陷入打擊大低潮，分區系列賽打擊率僅0.056。大聯盟官網報導撰文，指出大谷在國聯冠軍賽先發的最佳時間點。

道奇將在台灣時間10月14日展開國聯冠軍賽G1，對手要本周日才能確定是釀酒人還是小熊隊。道奇最大課題仍是如何兼顧大谷二刀流的負荷，特別是現在打擊陷入低潮，更需仔細調整節奏。

目前推測大谷可能會在G2先發，史奈爾（Blake Snell）可以G1登板，若有必要，G5可以休息4天再先發。山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預計負責G3、G4。若系列賽延長至G6、G7，大谷理論上可投G6，但他本季只有2次休5天後登板；山本也從未在美職休4天後登板。

道奇可能優先讓大谷多休1天，幫助他找回打擊節奏，因為讓他在打擊端恢復火力，是球隊爭取二連霸的關鍵。

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／破紀錄！水手15局史詩戰役擊敗老虎 晉級美聯冠軍賽

老虎隊與水手隊在美聯分區系列賽拚到殊死戰，「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發6局、13次三振狂寫紀錄但無關勝...

MLB／佐佐木朗希3局完美後援寫歷史 超高CP值獲盛讚

日本投手佐佐木朗希在國聯分區賽完美後援三局，幫助道奇隊淘汰費城人隊晉級國聯冠軍賽，不僅寫下一項史上第一人紀錄，加盟道奇後...

MLB／釀酒人、小熊決戰G5都蓋牌先發 小熊教頭喊話：前進LA！

道奇隊先一步進入國聯冠軍賽，對手是誰，還要看明天小熊、釀酒人隊決戰分區系列賽第5戰的結果，兩隊教頭今天談到殊死戰先發投手...

MLB／村上宗隆引道奇等7隊興趣 官網：讓人想起松井、大谷

日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆季後將透過入札制度，挑戰大聯盟。大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，道奇和洋基等7隊有興趣爭取。 報導指出，村上生涯75%比賽守三壘，其他時間守一

MLB／貝林傑將跳脫合約 洋基5名主力球員進入自由市場

據大聯盟官網報導，洋基隊外野手貝林傑（Cody Bellinger）預計跳脫合約最後一年球員選項，進入自由球員市場。 洋基在美聯分區系列賽G4不敵藍鳥隊，慘遭淘汰。賽後貝林傑談到他在紐約的時光，

MLB／大谷翔平打擊陷大低潮 官網點國聯冠軍賽登板時機

大谷翔平今年重拾二刀流，但在季後賽陷入打擊大低潮，分區系列賽打擊率僅0.056。大聯盟官網報導撰文，指出大谷在國聯冠軍賽先發的最佳時間點。 道奇將在台灣時間10月14日展開國聯冠軍賽G1，對手要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。