MLB／大谷翔平打擊陷大低潮 官網點國聯冠軍賽登板時機
大谷翔平今年重拾二刀流，但在季後賽陷入打擊大低潮，分區系列賽打擊率僅0.056。大聯盟官網報導撰文，指出大谷在國聯冠軍賽先發的最佳時間點。
道奇將在台灣時間10月14日展開國聯冠軍賽G1，對手要本周日才能確定是釀酒人還是小熊隊。道奇最大課題仍是如何兼顧大谷二刀流的負荷，特別是現在打擊陷入低潮，更需仔細調整節奏。
目前推測大谷可能會在G2先發，史奈爾（Blake Snell）可以G1登板，若有必要，G5可以休息4天再先發。山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預計負責G3、G4。若系列賽延長至G6、G7，大谷理論上可投G6，但他本季只有2次休5天後登板；山本也從未在美職休4天後登板。
道奇可能優先讓大谷多休1天，幫助他找回打擊節奏，因為讓他在打擊端恢復火力，是球隊爭取二連霸的關鍵。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言