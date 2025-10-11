MLB／大谷翔平打擊陷大低潮 官網點國聯冠軍賽登板時機

大谷翔平今年重拾二刀流，但在季後賽陷入打擊大低潮，分區系列賽打擊率僅0.056。大聯盟官網報導撰文，指出大谷在國聯冠軍賽先發的最佳時間點。

道奇將在台灣時間10月14日展開國聯冠軍賽G1，對手要本周日才能確定是釀酒人還是小熊隊。道奇最大課題仍是如何兼顧大谷二刀流的負荷，特別是現在打擊陷入低潮，更需仔細調整節奏。

目前推測大谷可能會在G2先發，史奈爾（Blake Snell）可以G1登板，若有必要，G5可以休息4天再先發。山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預計負責G3、G4。若系列賽延長至G6、G7，大谷理論上可投G6，但他本季只有2次休5天後登板；山本也從未在美職休4天後登板。

道奇可能優先讓大谷多休1天，幫助他找回打擊節奏，因為讓他在打擊端恢復火力，是球隊爭取二連霸的關鍵。