MLB／傷癒回歸屢被打爆！千賀滉大有風險 美媒建議大都會可交易

在結束2025賽季、戰績7勝6敗、防禦率3.02後，紐約大都會投手千賀滉大的未來動向成為討論焦點。紐約當地媒體《SNY》在最新專欄指出，大都會或許可以考慮將千賀列為交易籌碼，藉此重整先發輪值。

報導以「留下或放手？大都會是否該交易千賀滉大」為題分析，指出球隊今年無緣季後賽的最大問題來自先發投手群，而「影響2025年輪值最深遠的因素，正是千賀的表現起伏」。

千賀滉大在本季開局表現出色，至6月仍維持1字頭防禦率，但在6月12日對國民隊比賽時，因接補一壘手阿隆索（Pete Alonso）的高傳球時拉傷腿筋，隨即進入傷兵名單。

然而就在傷癒歸隊後，千賀滉大再也找不回原有節奏。雖在7月11日復出首戰表現中規中矩，4局被敲4安，投出4K、2保送無失分，但接下來8場先發卻慘遭打爆，防禦率6.56，最終在8月31日接受下放小聯盟的安排，提前結束賽季。

《SNY》指出，考慮交易32歲千賀滉大的理由主要有三點：首先，他在投球機制與球種搭配上始終難以穩定；其次，傷病頻繁；最後，他在受傷後未能投出勝場，整體狀態起伏過大。過去兩季他分別僅投1場（2024）與113.1局（2025），健康狀況令人擔憂。

數據顯示，千賀在2025年指叉球依舊具破壞力，讓打者僅擊出0.188長打率，但穩定性嚴重下滑。他的四縫線速球與卡特球更是被打爆，對手分別以0.543與0.483的長打率重創。

更令人憂心的是他的傷病史。自2024年起，千賀滉大先後因肩膀、小腿與腿筋傷勢多次缺賽，兩季加總僅投118.2局（2024年僅5.1局，2025年113.1局）。

然而，千賀的實力並非毫無證據。2023年他在新人賽季29場先發投出166.1局，防禦率2.98、WHIP值1.22，送出202次三振（每9局10.9K），展現頂級先發水準。當年他的四縫線速球與叉球分別位居聯盟第98與93百分位，三振率與預期防禦率皆名列前茅。

不過，報導同時也列出千賀留用的理由。千賀在2023年與今年前半季的表現證明他仍具王牌潛力，且年薪相對合理，未來兩年年薪為1500萬美元，對球隊薪資空間相對友善。《SNY》認為，若千賀能找回健康與穩定機制，他仍可成為輪值中上段的穩定戰力。

考量千賀仍具潛力、薪資合理、且市場價值不低，大都會若想重建或重整輪值，出清千賀、換取年輕戰力與選秀籤，或許是具有策略意義的一步。

文章最後也指出，大都會在休賽季勢必尋找新王牌強化輪值，而若要補進外部頂級投手，「勢必得付出代價」。考量隊內與農場投手深度，「最合理的做法，或許是將千賀視為交易籌碼之一」。