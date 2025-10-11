MLB／破紀錄！水手15局史詩戰役擊敗老虎 晉級美聯冠軍賽

老虎隊與水手隊在美聯分區系列賽拚到殊死戰，「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發6局、13次三振狂寫紀錄但無關勝負，兩隊一路鏖戰到延長賽，直到15局下才由波蘭柯（Jorge Polanco）結束這場漫長戰役，水手3：2贏球晉級美聯冠軍賽。

史庫柏今天瘋狂飆K寫一連串紀錄，2局下最後1個出局數開始到4局投完，連續投出7次三振改寫季後賽史上連續三振最多紀錄，前4局就投出10次以上三振、沒有四壞也是季後賽史上第一人。

而史庫柏先發6局投出13次三振，也是季後賽在殊死戰最多K紀錄，今年在季後賽兩度單場13次以上三振是大聯盟第一人，而且僅被敲出2支安打、丟掉1分。

老虎在6局上貝耶茲（Javier Baez）的二壘安打敲退水手先發投手柯比（George Kirby），而下一棒卡本特（Kerry Carpenter）更直接從接手的史皮爾（Gabe Speier）手中敲出兩分砲，逆轉比數。

史庫柏一度握有勝投資格，然而7局下老虎換牛棚接手，右投芬尼根（Kyle Finnegan）雖然抓到2出局但也出現保送、安打，在水手換上左打雷瓦斯（Leo Rivas）代打時，老虎換左投霍頓（Tyler Holton）卻仍被雷瓦斯敲出追平安。

兩隊就以2：2一路打進延長賽，老虎打到14局攻勢有限，僅11局、14局曾攻占得點圈，水手更是慘烈，第10局開始無人出局二壘有人以及兩度無人出局一二壘有人，都拿不下分數。

直到15局下水手又靠安打、觸身球形成無人出局、一二壘有人，1出局後「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）獲故意四壞變滿壘，波蘭柯一棒敲出再見安打結束比賽。

打到15局已經寫下大聯盟季後賽殊死戰最長局數的新紀錄，季後賽最長局數紀錄則是18局、共出現4次，上一次是2022年美聯分區賽第三戰，當時水手連吞18顆鴨蛋以0：1敗給太空人隊。