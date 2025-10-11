MLB／老虎塞揚王牌史庫柏6局飆13K 狂寫季後賽多項紀錄

美聯分區系列賽生死第5戰，老虎塞揚王牌史庫柏（Tarik Skubal）又有驚人表現。他在面對西雅圖水手先發6局狂飆13次三振、沒有送出保送，只被敲出2支安打、失1分，用99球投出壓倒性的內容，更創下多項大聯盟季後賽新紀錄。

史庫柏此役平均四縫線速球達99英哩，最快更飆出100.9英哩火球。雖在2局下被奈勒（Josh Naylor）敲出2壘安打後盜上三壘，接著被打出高飛犧牲打掉分，但他隨即重振威風，連續三振7名打者，打破大聯盟季後賽單場連續6次三振的紀錄。

投完前4局，史庫柏已送出10次三振且無保送，成為大聯盟史上首位在季後賽前4局投出10K且無保送的投手。

數據顯示，史庫柏成為史上第3位在季後賽單場投出13K且無保送的投手，前兩位分別是1973年國聯冠軍賽的席佛（Tom Seaver）與2020年美聯外卡賽的柯爾（Gerrit Cole）。更驚人的是，他是史上第一位在單一季後賽中兩度單場飆出13次三振的投手。

此外，史庫柏在本場比賽中以超過100英哩的火球拿下7次三振，創下大聯盟史上先發投手季後賽單場最多「百英哩速球三振」的新紀錄。而他在季後賽生死戰中單場13K，也刷新大聯盟史上生死戰最多三振紀錄。

史庫柏生涯前6次在季後賽登板已經累積飆出56次三振，僅次於傳奇強投吉布森（Bob Gibson）的57次，暫居史上第2。

當史庫柏退場時，仍具備勝投資格，無奈老虎牛棚在7局下遭水手追平，讓史庫柏的紀錄之夜留下遺憾。