MLB／貝林傑將跳脫合約 洋基5名主力球員進入自由市場

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊外野手貝林傑。 美聯社
據大聯盟官網報導，洋基隊外野手貝林傑（Cody Bellinger）預計跳脫合約最後一年球員選項，進入自由球員市場。

洋基在美聯分區系列賽G4不敵藍鳥隊，慘遭淘汰。賽後貝林傑談到他在紐約的時光，「穿上這件球衣的日子真的太棒了。洋基球場、球迷、球團，還有這支球隊在休息室建立起來的文化，真的很特別。這裡有一群很有趣的隊友，能成為其中一員真的很開心。我們沒辦法走到最後，這點真的很可惜，因為這支球隊真的非常非常有實力。」

貝林傑本季出賽152場，累積29轟、98打點、13盜壘成功，打擊率0.272，OPS值0.813，bWAR（勝利貢獻值）5.0創2019年後新高，當年貝林傑bWAR8.7，奪下國聯MVP。

洋基隊今年有多名主力球員成為自由球員，包含外野手葛里沙姆（Trent Grisham）、一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、後援投手威佛（Luke Weaver）和威廉斯（Devin Williams）。

