MLB／村上宗隆引道奇等7隊興趣 官網：讓人想起松井、大谷

日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆季後將透過入札制度，挑戰大聯盟。大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，道奇和洋基等7隊有興趣爭取。

報導指出，村上生涯75%比賽守三壘，其他時間守一壘。892場比賽246轟，2022年單季56轟打破日本球員單季最多轟紀錄。多次觀察過村上的球探表示，「他是真正的強打者，他的長打能力應該能在大聯盟發揮出來。」

洋基、大都會、費城人與水手隊都有可能積極爭取村上。村上今年受傷缺席部分賽季仍在56場比賽敲出22轟、47分打點，OPS值1.043。道奇、巨人與紅襪隊同樣有興趣，不過要看各隊是否相信他，能勝任一壘、三壘或願意讓他擔任指定打擊。

對大聯盟球隊來說，村上最大的隱憂是三振率，生涯前2季三振率超過30%，2020至2022年期間降至20.9至22.3%，但最近3年又升回28至29%。另一個問題是保送率下降─從2022年巔峰的19.3%跌至去年的14.3%。

「他的三振跟保送率可能讓一些球隊卻步。」一位美聯球隊高層表示，「他的確有強大火力，但揮棒似乎有不少破綻。」

文末提到，村上今年2月剛滿25歲，因此不受國際簽約金限制，過去吉田正尚獲得5年9000萬美元合約、鈴木誠也5年8500萬美元、韓職出身的李政厚也有5年1.13億美元。這些打者都沒有村上的純粹長打火力，他的出現，讓人想起松井秀喜或大谷翔平初登場時的震撼。