MLB／釀酒人、小熊決戰G5都蓋牌先發 小熊教頭喊話：前進LA！

道奇隊先一步進入國聯冠軍賽，對手是誰，還要看明天小熊、釀酒人隊決戰分區系列賽第5戰的結果，兩隊教頭今天談到殊死戰先發投手都回應「還不確定」，將等到明天才會亮牌。

釀酒人在這波系列賽先取得主場2勝「聽牌」，前進芝加哥後風向逆轉，小熊連贏2場扳平戰局，第5戰將在明天早上8點回到釀酒人主場進行。

小熊客場迎戰一戰定生死的戰役，賽季可能在明天畫下句點，也可能踏上繼續前往洛杉磯的旅程，教頭康索（Craig Counsell）說：「我們會在密爾瓦基後接著前往LA，這是我們的計畫。」

康索表示，除了第4戰先發的波伊德（Matthew Boyd）之外，其餘投手全數待命，「我知道這樣的回答很老套，但我只能說，我們有11個投手會想辦法搞定27個出局數。」一般預料，日籍投手今永昇太的先發機率還是最高，或是複製外卡系列賽的作法，由崔基奇（Andrew Kittredge）假先發，今永從第2局以後接手。

釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）同樣給出全員待命的答案，外界聚焦火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），而他也表態做好準備了，「不管何時上場投球，一直都是很有趣的事，我已經準備好了。」米蕭洛斯基7日在系列賽第2戰從第3局接手，完成3局投球，僅被敲1安打、無失分，送出4次三振，他的57球裡有31球在100哩以上，最快球速104.3哩（約167.9公里）。