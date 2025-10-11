快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／釀酒人、小熊決戰G5都蓋牌先發 小熊教頭喊話：前進LA！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人火球男米蕭洛斯基可能在生死戰扛重任。 路透社
釀酒人火球男米蕭洛斯基可能在生死戰扛重任。 路透社

道奇隊先一步進入國聯冠軍賽，對手是誰，還要看明天小熊釀酒人隊決戰分區系列賽第5戰的結果，兩隊教頭今天談到殊死戰先發投手都回應「還不確定」，將等到明天才會亮牌。

釀酒人在這波系列賽先取得主場2勝「聽牌」，前進芝加哥後風向逆轉，小熊連贏2場扳平戰局，第5戰將在明天早上8點回到釀酒人主場進行。

小熊客場迎戰一戰定生死的戰役，賽季可能在明天畫下句點，也可能踏上繼續前往洛杉磯的旅程，教頭康索（Craig Counsell）說：「我們會在密爾瓦基後接著前往LA，這是我們的計畫。」

康索表示，除了第4戰先發的波伊德（Matthew Boyd）之外，其餘投手全數待命，「我知道這樣的回答很老套，但我只能說，我們有11個投手會想辦法搞定27個出局數。」一般預料，日籍投手今永昇太的先發機率還是最高，或是複製外卡系列賽的作法，由崔基奇（Andrew Kittredge）假先發，今永從第2局以後接手。

釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）同樣給出全員待命的答案，外界聚焦火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），而他也表態做好準備了，「不管何時上場投球，一直都是很有趣的事，我已經準備好了。」米蕭洛斯基7日在系列賽第2戰從第3局接手，完成3局投球，僅被敲1安打、無失分，送出4次三振，他的57球裡有31球在100哩以上，最快球速104.3哩（約167.9公里）。

釀酒人 小熊 米蕭洛斯基

延伸閱讀

MLB／小熊3轟續命 將最多勝球隊釀酒人逼進G5一戰定生死

MLB／小熊寫史上首見不名譽紀錄 鈴木誠也：今永不用道歉

MLB／馬恰多開轟證明康索錯了？塔提斯：就像例行賽領先8分

MLB／馬恰多砲轟今永昇太保住生機 米勒飆104.5英里火球破紀錄

相關新聞

MLB／佐佐木朗希3局完美後援寫歷史 超高CP值獲盛讚

日本投手佐佐木朗希在國聯分區賽完美後援三局，幫助道奇隊淘汰費城人隊晉級國聯冠軍賽，不僅寫下一項史上第一人紀錄，加盟道奇後...

MLB／釀酒人、小熊決戰G5都蓋牌先發 小熊教頭喊話：前進LA！

道奇隊先一步進入國聯冠軍賽，對手是誰，還要看明天小熊、釀酒人隊決戰分區系列賽第5戰的結果，兩隊教頭今天談到殊死戰先發投手...

MLB／村上宗隆引道奇等7隊興趣 官網：讓人想起松井、大谷

日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆季後將透過入札制度，挑戰大聯盟。大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，道奇和洋基等7隊有興趣爭取。 報導指出，村上生涯75%比賽守三壘，其他時間守一

MLB／廣末涼子165公里比肩大谷、朗希？日節目遭抗議後道歉

日本TBS電視台節目拿女演員廣末涼子的車速，和大谷翔平等球員的球速玩梗，遭到廣末的經紀公司抗議，TBS節目組也正式道歉。 10月4日播出的節目中，題目是「以下誰沒有165公里？」選項包含道奇隊大

MLB／道奇好消息？史考特動小型手術、世界大賽有望歸隊

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，牛棚左投史考特（Tanner Scott）昨天晚上接受下半身膿瘍切開手術，因此國聯冠軍賽可能無法進入出賽名單。 史考特昨天因個人因素沒有到

MLB／敬遠大谷對貝茲投保送被追平 費城人教頭：出乎意料

費城人隊今天在國聯分區系列賽G4迎戰道奇隊，第7局出現危機時押守護神杜蘭（Jhoan Duran），教練團選擇敬遠大谷翔平形成滿壘，沒想到面對貝茲（Mookie Betts）竟投出保送被追平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。