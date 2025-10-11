聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／佐佐木朗希3局完美後援寫歷史 超高CP值獲盛讚
日本投手佐佐木朗希在國聯分區賽完美後援三局，幫助道奇隊淘汰費城人隊晉級國聯冠軍賽，不僅寫下一項史上第一人紀錄，加盟道奇後的超低薪資也被稱讚極具「CP值」。
佐佐木朗希昨天在第8局登板，只用36球就演出9上9下，延續兩隊1：1平手局面，也讓道奇隊等到11局下對手的再見暴傳贏球，在系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍賽。
數據網站「OptaSTATS」指出，在大聯盟季後賽歷史中，只有一位投手能在球隊晉級戰中第8、9、10局都投出無人上壘的完美表現，那就是道奇隊的佐佐木朗希。
大聯盟官網也特別將佐佐木朗希第9局退場後在場邊的畫面剪出，當時他低頭沉思、戴著手套，一副準備好延長賽繼續登板的模樣，球迷熱情留言「完全進入比賽的狀態」、「他大概戴著手套睡覺吧」。
《Dodgers Nation》的麥凱恩（Doug Mckain）則指出，「道奇以650萬美元的簽約金簽下佐佐木朗希，並向日本職棒母隊羅德隊支付了162萬5000美元，加上限制為小聯盟合約。在對費城人隊的比賽中，可能是道奇最關鍵球員的他，整體花費不到1000萬美元。」
佐佐木朗希的表現有多關鍵？大聯盟官方X也特別點出朗希在國聯分區系列賽4.1局、防禦率0.00、2救援、被上壘率0.23、被打擊率0.071，是系列賽MVP等級的表現。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言