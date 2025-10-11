快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

MLB／佐佐木朗希3局完美後援寫歷史 超高CP值獲盛讚

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
日本投手佐佐木朗希在國聯分區賽完美後援三局，幫助道奇隊淘汰費城人隊晉級國聯冠軍賽，不僅寫下一項史上第一人紀錄，加盟道奇後的超低薪資也被稱讚極具「CP值」。

佐佐木朗希昨天在第8局登板，只用36球就演出9上9下，延續兩隊1：1平手局面，也讓道奇隊等到11局下對手的再見暴傳贏球，在系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍賽。

數據網站「OptaSTATS」指出，在大聯盟季後賽歷史中，只有一位投手能在球隊晉級戰中第8、9、10局都投出無人上壘的完美表現，那就是道奇隊的佐佐木朗希。

大聯盟官網也特別將佐佐木朗希第9局退場後在場邊的畫面剪出，當時他低頭沉思、戴著手套，一副準備好延長賽繼續登板的模樣，球迷熱情留言「完全進入比賽的狀態」、「他大概戴著手套睡覺吧」。

《Dodgers Nation》的麥凱恩（Doug Mckain）則指出，「道奇以650萬美元的簽約金簽下佐佐木朗希，並向日本職棒母隊羅德隊支付了162萬5000美元，加上限制為小聯盟合約。在對費城人隊的比賽中，可能是道奇最關鍵球員的他，整體花費不到1000萬美元。」

佐佐木朗希的表現有多關鍵？大聯盟官方X也特別點出朗希在國聯分區系列賽4.1局、防禦率0.00、2救援、被上壘率0.23、被打擊率0.071，是系列賽MVP等級的表現。

佐佐木朗希 道奇 大聯盟

