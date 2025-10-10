聽新聞
MLB／廣末涼子165公里比肩大谷、朗希？日節目遭抗議後道歉
日本TBS電視台節目拿女演員廣末涼子的車速，和大谷翔平等球員的球速玩梗，遭到廣末的經紀公司抗議，TBS節目組也正式道歉。
10月4日播出的節目中，題目是「以下誰沒有165公里？」選項包含道奇隊大谷翔平、佐佐木朗希、傳奇投手伊良部秀樹和廣末涼子。正確答案是伊良部秀樹，節目中解釋廣末被列入選項的理由是「有報導稱廣末在發生事故時，以時速165公里行駛。」
廣末今年4月在靜岡縣高速公路駕車與拖車追撞，送醫後又涉嫌傷害醫院護理師遭警方逮捕。節目以此作為搞笑題材，現場藝人們拍手大笑，令部分觀眾感到不適。
廣末的經紀公司6日發出抗議聲明，「節目中提及的資訊並非來自官方機構，且該事故目前警方仍在調查中，將本人涉及的事件作為笑料，對報導與播出從業者而言極為不恰當，嚴重損害當事人與相關人士名譽。」
TBS承認此舉不當，並在官網致歉，「本次播出內容，對廣末涼子女士及相關人士造成困擾，我們深表歉意。」
