快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／廣末涼子165公里比肩大谷、朗希？日節目遭抗議後道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

日本TBS電視台節目拿女演員廣末涼子的車速，和大谷翔平等球員的球速玩梗，遭到廣末的經紀公司抗議，TBS節目組也正式道歉。

10月4日播出的節目中，題目是「以下誰沒有165公里？」選項包含道奇隊大谷翔平、佐佐木朗希、傳奇投手伊良部秀樹和廣末涼子。正確答案是伊良部秀樹，節目中解釋廣末被列入選項的理由是「有報導稱廣末在發生事故時，以時速165公里行駛。」

廣末今年4月在靜岡縣高速公路駕車與拖車追撞，送醫後又涉嫌傷害醫院護理師遭警方逮捕。節目以此作為搞笑題材，現場藝人們拍手大笑，令部分觀眾感到不適。

廣末的經紀公司6日發出抗議聲明，「節目中提及的資訊並非來自官方機構，且該事故目前警方仍在調查中，將本人涉及的事件作為笑料，對報導與播出從業者而言極為不恰當，嚴重損害當事人與相關人士名譽。」

TBS承認此舉不當，並在官網致歉，「本次播出內容，對廣末涼子女士及相關人士造成困擾，我們深表歉意。」

大谷翔平 佐佐木朗希 廣末涼子

相關新聞

MLB／最勇敢的賽後訪問！費城人投手再見暴傳 解釋想傳本壘原因

費城人隊的2025年賽季，結束在投手柯克寧（Orion Kerkering）延長11局下離奇的傳本壘選擇，而他賽後勇敢接...

MLB／「在例行賽沒什麼貢獻」 佐佐木朗希慶幸季後賽能提供戰力

佐佐木朗希化身道奇隊救世主，今天在分區系列賽第4戰演出3局完美中繼，幫助道奇鏖戰到延長11局以2：1擊敗費城人隊，前進國...

MLB／敬遠大谷對貝茲投保送被追平 費城人教頭：出乎意料

費城人隊今天在國聯分區系列賽G4迎戰道奇隊，第7局出現危機時押守護神杜蘭（Jhoan Duran），教練團選擇敬遠大谷翔平形成滿壘，沒想到面對貝茲（Mookie Betts）竟投出保送被追平。

MLB／廣末涼子165公里比肩大谷、朗希？日節目遭抗議後道歉

日本TBS電視台節目拿女演員廣末涼子的車速，和大谷翔平等球員的球速玩梗，遭到廣末的經紀公司抗議，TBS節目組也正式道歉。 10月4日播出的節目中，題目是「以下誰沒有165公里？」選項包含道奇隊大

MLB／道奇好消息？史考特動小型手術、世界大賽有望歸隊

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，牛棚左投史考特（Tanner Scott）昨天晚上接受下半身膿瘍切開手術，因此國聯冠軍賽可能無法進入出賽名單。 史考特昨天因個人因素沒有到

MLB／道奇靠再見失誤晉級成第2隊 前一次正好在9年前的今天

道奇隊今天在延長賽11局下，靠著費城人隊投手柯克寧（Orion Kerkering）再見失誤，以2：1拿下勝利，挺進國聯冠軍賽。道奇也成為史上第2支，靠著再見失誤贏下季後賽系列賽的球隊。 《Op

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。