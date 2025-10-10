聽新聞
MLB／道奇好消息？史考特動小型手術、世界大賽有望歸隊
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，牛棚左投史考特（Tanner Scott）昨天晚上接受下半身膿瘍切開手術，因此國聯冠軍賽可能無法進入出賽名單。
史考特昨天因個人因素沒有到球場，羅伯茲今天表示，史考特去動手術，「據我了解，這只是一次小型手術，用來處理下半身膿腫問題。手術是在昨晚進行的，目前他恢復情況很好。」
羅伯茲也對史考特的回歸抱持樂觀態度，「我們不會排除可能性，如果球隊能順利晉級世界大賽，我相信他有機會趕上並重返名單。」
道奇今天以2：1險勝費城人隊，以系列賽3勝1敗優勢挺進國聯冠軍賽，對手還要等釀酒人與小熊隊G5結果而定。
史考特休賽季以4年7200萬美元（約新台幣22.1億）大合約加入道奇，表現不如預期，出賽61場，防禦率4.74，每局被上壘率為1.26，累積23次救援成功、10次救援失敗。
