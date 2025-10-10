快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇好消息？史考特動小型手術、世界大賽有望歸隊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇牛棚左投史考特。 路透
道奇牛棚左投史考特。 路透

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，牛棚左投史考特（Tanner Scott）昨天晚上接受下半身膿瘍切開手術，因此國聯冠軍賽可能無法進入出賽名單。

史考特昨天因個人因素沒有到球場，羅伯茲今天表示，史考特去動手術，「據我了解，這只是一次小型手術，用來處理下半身膿腫問題。手術是在昨晚進行的，目前他恢復情況很好。」

羅伯茲也對史考特的回歸抱持樂觀態度，「我們不會排除可能性，如果球隊能順利晉級世界大賽，我相信他有機會趕上並重返名單。」

道奇今天以2：1險勝費城人隊，以系列賽3勝1敗優勢挺進國聯冠軍賽，對手還要等釀酒人與小熊隊G5結果而定。

史考特休賽季以4年7200萬美元（約新台幣22.1億）大合約加入道奇，表現不如預期，出賽61場，防禦率4.74，每局被上壘率為1.26，累積23次救援成功、10次救援失敗。

道奇

相關新聞

MLB／最勇敢的賽後訪問！費城人投手再見暴傳 解釋想傳本壘原因

費城人隊的2025年賽季，結束在投手柯克寧（Orion Kerkering）延長11局下離奇的傳本壘選擇，而他賽後勇敢接...

MLB／為朗希乾杯！道奇教頭驚訝他光速長大 盛讚「史上最偉大後援」

道奇隊今天鏖戰到延長11局以2：1險勝費城人隊，系列賽3勝1敗收工，前進國聯冠軍賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Robe...

MLB／「在例行賽沒什麼貢獻」 佐佐木朗希慶幸季後賽能提供戰力

佐佐木朗希化身道奇隊救世主，今天在分區系列賽第4戰演出3局完美中繼，幫助道奇鏖戰到延長11局以2：1擊敗費城人隊，前進國...

MLB／敬遠大谷對貝茲投保送被追平 費城人教頭：出乎意料

費城人隊今天在國聯分區系列賽G4迎戰道奇隊，第7局出現危機時押守護神杜蘭（Jhoan Duran），教練團選擇敬遠大谷翔平形成滿壘，沒想到面對貝茲（Mookie Betts）竟投出保送被追平。

MLB／道奇好消息？史考特動小型手術、世界大賽有望歸隊

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，牛棚左投史考特（Tanner Scott）昨天晚上接受下半身膿瘍切開手術，因此國聯冠軍賽可能無法進入出賽名單。 史考特昨天因個人因素沒有到

MLB／道奇靠再見失誤晉級成第2隊 前一次正好在9年前的今天

道奇隊今天在延長賽11局下，靠著費城人隊投手柯克寧（Orion Kerkering）再見失誤，以2：1拿下勝利，挺進國聯冠軍賽。道奇也成為史上第2支，靠著再見失誤贏下季後賽系列賽的球隊。 《Op

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。