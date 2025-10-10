快訊

MLB／敬遠大谷對貝茲投保送被追平 費城人教頭：出乎意料

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人守護神杜蘭。 美聯社
費城人隊今天在國聯分區系列賽G4迎戰道奇隊，第7局出現危機時押守護神杜蘭（Jhoan Duran），教練團選擇敬遠大谷翔平形成滿壘，沒想到面對貝茲（Mookie Betts）竟投出保送被追平。

費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）前6局完美封鎖道奇，第7局一出局時面對寇爾（Alex Call），2好2壞，第5球伸卡球明顯進入好球帶，看似是三振，但主審判為壞球，接著第6球投出壞球，形成保送。

桑契斯賽後透露，「主審向我道歉，承認那一球的判決是錯的。」

桑契斯隨後又被赫南德茲（Kike Hernández）敲安，杜蘭上場解危，先解決帕赫斯（Andy Pages）後形成二三壘有人，教練團選擇敬遠大谷翔平堆滿壘包，但面對貝茲投出保送，被追平。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後坦言，「那是杜蘭生涯第一次滿壘投四壞送分，真的出乎意料，以他的控球能力來說，完全是預料外的狀況，但就是發生了。」

延長賽11局下費城人隊投手柯克寧（Orion Kerkering）發生再見暴傳，終場以1：2不敵道奇隊。這是柯克寧生涯首次守備失誤，當被問到不傳一壘的原因，他說，「我不會說是因為壓力太大，我只是覺得傳給捕手，比轉身傳一壘快，就是很瞎的傳球。」

費城人 道奇 大谷翔平 貝茲

