MLB／最勇敢的賽後訪問！費城人投手再見暴傳 解釋想傳本壘原因

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
傳出再見暴傳的柯克寧賽後勇敢接受訪問。 路透
傳出再見暴傳的柯克寧賽後勇敢接受訪問。 路透

費城人隊的2025年賽季，結束在投手柯克寧（Orion Kerkering）延長11局下離奇的傳本壘選擇，而他賽後勇敢接受媒體聯訪，還原當下想法，「我只是覺得，傳給捕手會比傳一壘快得多。」他也坦言那是一記超瞎的傳球。

費城人今天以1：2不敵道奇隊，盧札多（Jesús Luzardo）10局登板、11局續投，K掉弗里曼（Freddie Freeman）後，被艾德曼（Tommy Edman）、孟西（Max Muncy）敲安，將兩出局、一三壘有人交到柯克寧手中，先因保送形成滿壘，帕赫斯（Andy Pages）打向投手正面，柯克寧雖漏了一下，傳一壘仍能抓到第3個出局數，卻傳本壘出現暴傳，讓比賽畫下錯愕的句點。

柯克寧表示，「我不會說是因為壓力太大（導致傳錯壘包），我只是覺得傳給J.T.（捕手瑞爾穆托），會比轉身傳給一壘快，就是一個很瞎的傳球。」他也坦言，自己此刻的心情真的糟透，只能希望持續前進、越過這次難關。

柯克寧的賽後訪問影片，獲得許多媒體、球迷大讚，有人說「這是我此生看過最坦率、最勇敢的賽後訪問」、「雖然不敢相信這個結局，但還是要向柯克寧表達敬意，他在賽後站了出來回答問題，這真的需要勇氣」。

多位隊友都在比賽結束瞬間聚到他的身旁，鼓勵他、安慰他，卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）就是其一，他說：「我只是告訴他把頭抬起來，我希望站在他身旁，跟著他一起走下球場，希望讓他知道，他不是一個人。」

費城人 道奇 艾德曼

