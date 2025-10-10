MLB／道奇靠再見失誤晉級成第2隊 前一次正好在9年前的今天

道奇隊今天在延長賽11局下，靠著費城人隊投手柯克寧（Orion Kerkering）再見失誤，以2：1拿下勝利，挺進國聯冠軍賽。道奇也成為史上第2支，靠著再見失誤贏下季後賽系列賽的球隊。

《OptaSTATS》指出，道奇是大聯盟季後賽史上第二支靠再見失誤，贏下季後賽系列賽的球隊。

另一次發生在9年前的今天，遊騎兵隊二壘手「拳王」歐多（Rougned Odor）傳球失誤未完成雙殺，讓藍鳥隊跑者唐納森（Josh Donaldson）衝回本壘得分。藍鳥在美聯分區系列賽以3：0橫掃遊騎兵，挺進美聯冠軍賽。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後受訪時表示，「我很替柯克寧感到難過，因為他把所有責任都攬在自己身上，但我們是團隊，一起贏，一起輸。」