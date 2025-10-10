聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇靠再見失誤晉級成第2隊 前一次正好在9年前的今天
道奇隊今天在延長賽11局下，靠著費城人隊投手柯克寧（Orion Kerkering）再見失誤，以2：1拿下勝利，挺進國聯冠軍賽。道奇也成為史上第2支，靠著再見失誤贏下季後賽系列賽的球隊。
《OptaSTATS》指出，道奇是大聯盟季後賽史上第二支靠再見失誤，贏下季後賽系列賽的球隊。
另一次發生在9年前的今天，遊騎兵隊二壘手「拳王」歐多（Rougned Odor）傳球失誤未完成雙殺，讓藍鳥隊跑者唐納森（Josh Donaldson）衝回本壘得分。藍鳥在美聯分區系列賽以3：0橫掃遊騎兵，挺進美聯冠軍賽。
費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後受訪時表示，「我很替柯克寧感到難過，因為他把所有責任都攬在自己身上，但我們是團隊，一起贏，一起輸。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言