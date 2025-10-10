快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／小熊3轟續命 將最多勝球隊釀酒人逼進G5一戰定生死

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小熊哈普1局下的三分砲為比賽定調。 路透
小熊哈普1局下的三分砲為比賽定調。 路透

小熊隊帶著2連敗回到主場瑞格利球場，成功辦到讓戰線延長，今天在第4戰炸裂3轟以6：0完封釀酒人隊，系列賽扳成2勝2敗，殊死第5戰將在12日回到釀酒人主場。

面對釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta），小熊1局下就靠哈普（Ian Happ）三分砲先聲奪人，而培洛塔最終投4局失3分、送出6次三振退場。

塔克敲出今年季後賽個人首轟。 路透
塔克敲出今年季後賽個人首轟。 路透

小熊持續追加分數，6局下蕭爾（Matt Shaw）在一、二壘有人的打席敲安建功，擴大為4：0領先，第7局塔克（Kyle Tucker）、第8局布許（Michael Busch）都追加陽春砲，讓芝加哥主場球迷嗨翻。

小熊左投波伊德（Matthew Boyd）先發4.2局無失分，他在第5局被首位打者弗里克（Sal Frelick）敲二壘打，保送柏金斯（lake Perkins），歐提茲（Joey Ortiz）短打推進二、三壘有人後，面對葉力奇（Christian Yelich）飆K，儘管只差1個出局數就能取得勝投資格，但小熊啟動換投，帕蘭西亞（Daniel Palencia）讓喬里歐（Jackson Chourio）擊出內野飛球出局，幫助小熊度過危機。

釀酒人例行賽打下97勝，為本季最多勝球隊，以國聯第一種子保送分區系列賽，如今本季命運命懸一線，如果未能在12日從一戰定生死的第5戰生存下來，挑戰隊史首冠的夢將提前夢碎。

小熊隊 釀酒人 葉力奇

延伸閱讀

MLB／創97年首見數據洗刷軟手臭名 賈吉：2025洋基是特別球隊

MLB／鈴木誠也三分砲只爽半局 釀酒人3轟宰割小熊2連勝聽牌

MLB／釀酒人重創小熊奪NLDS首勝 喬里歐創罕見紀錄卻傷退

MLB／季後賽12強首張門票確定了 釀酒人近8年第7次晉級

相關新聞

MLB／朗神降臨！朗希後援3局9上9下 道奇11局靠再見失誤淘汰費城人

道奇、費城人隊在分區系列賽第4戰廝殺到延長賽，佐佐木朗希後援3局演出完美封鎖，為道奇撐住贏球希望，戰線一路延長到11局，...

MLB／為朗希乾杯！道奇教頭驚訝他光速長大 盛讚「史上最偉大後援」

道奇隊今天鏖戰到延長11局以2：1險勝費城人隊，系列賽3勝1敗收工，前進國聯冠軍賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Robe...

MLB／小熊3轟續命 將最多勝球隊釀酒人逼進G5一戰定生死

小熊隊帶著2連敗回到主場瑞格利球場，成功辦到讓戰線延長，今天在第4戰炸裂3轟以6：0完封釀酒人隊，系列賽扳成2勝2敗，殊...

MLB／「在例行賽沒什麼貢獻」 佐佐木朗希慶幸季後賽能提供戰力

佐佐木朗希化身道奇隊救世主，今天在分區系列賽第4戰演出3局完美中繼，幫助道奇鏖戰到延長11局以2：1擊敗費城人隊，前進國...

MLB／大谷系列賽18支1 坦言對費城人左投海難度高連弗里曼也是

道奇隊今天纏鬥到延長11局以2：1擊敗費城人隊，分區系列賽以3勝1敗過關，前進國聯冠軍賽，大谷翔平系列賽打擊率僅0.05...

MLB／道奇靠再見失誤晉級成第2隊 前一次正好在9年前的今天

道奇隊今天在延長賽11局下，靠著費城人隊投手柯克寧（Orion Kerkering）再見失誤，以2：1拿下勝利，挺進國聯冠軍賽。道奇也成為史上第2支，靠著再見失誤贏下季後賽系列賽的球隊。 《Op

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。