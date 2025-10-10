MLB／小熊3轟續命 將最多勝球隊釀酒人逼進G5一戰定生死

小熊隊帶著2連敗回到主場瑞格利球場，成功辦到讓戰線延長，今天在第4戰炸裂3轟以6：0完封釀酒人隊，系列賽扳成2勝2敗，殊死第5戰將在12日回到釀酒人主場。

面對釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta），小熊1局下就靠哈普（Ian Happ）三分砲先聲奪人，而培洛塔最終投4局失3分、送出6次三振退場。

塔克敲出今年季後賽個人首轟。 路透

小熊持續追加分數，6局下蕭爾（Matt Shaw）在一、二壘有人的打席敲安建功，擴大為4：0領先，第7局塔克（Kyle Tucker）、第8局布許（Michael Busch）都追加陽春砲，讓芝加哥主場球迷嗨翻。

小熊左投波伊德（Matthew Boyd）先發4.2局無失分，他在第5局被首位打者弗里克（Sal Frelick）敲二壘打，保送柏金斯（lake Perkins），歐提茲（Joey Ortiz）短打推進二、三壘有人後，面對葉力奇（Christian Yelich）飆K，儘管只差1個出局數就能取得勝投資格，但小熊啟動換投，帕蘭西亞（Daniel Palencia）讓喬里歐（Jackson Chourio）擊出內野飛球出局，幫助小熊度過危機。

釀酒人例行賽打下97勝，為本季最多勝球隊，以國聯第一種子保送分區系列賽，如今本季命運命懸一線，如果未能在12日從一戰定生死的第5戰生存下來，挑戰隊史首冠的夢將提前夢碎。

No doubter from Happer! pic.twitter.com/aEM4j05WkX — Chicago Cubs (@Cubs) 2025年10月10日

THE KING HAS SPOKEN. pic.twitter.com/0sY5zMGhqg — Chicago Cubs (@Cubs) 2025年10月10日