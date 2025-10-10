聽新聞
MLB／「在例行賽沒什麼貢獻」 佐佐木朗希慶幸季後賽能提供戰力
佐佐木朗希化身道奇隊救世主，今天在分區系列賽第4戰演出3局完美中繼，幫助道奇鏖戰到延長11局以2：1擊敗費城人隊，前進國聯冠軍賽。佐佐木朗希表示，自己在例行賽沒有做出什麼貢獻，慶幸現在能在季後賽提供一點戰力。
兩隊此役打完7局處於1：1平手，佐佐木朗希第8局登板，先是連續收拾第2到4棒史瓦柏（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Hayper）、波姆（Alec Bohm），第9、10局也連抓3個出局數。
佐佐木朗希最終負責3局演出9上9下，送出2次三振，共用36球，最快球速100.7哩（約162公里）。
佐佐木透露，收到的指示是要投2局，因此自己有稍微推算一下，預計會在第8局登板，班達（Anthony Banda）也在自己前面開始準備，但就在道奇7局下追平時，自己被通知準備上場，「準備時間比平常少，但還是可以馬上進入比賽狀態。」他也說：「很開心自己可以堅持3局，真的鬆了口氣。」
佐佐木朗希今年例行賽留下1勝1敗、防禦率4.72後，5月就因肩膀不適長期缺陣，季末以牛棚之姿回歸，季後賽進一步成為道奇後防最重要防線，成為道奇今年晉級路上的最大功臣。
佐佐木朗希指出，自己找到直球力量、速度與控球之間的平衡，現在可以在好球帶內攻擊打者，而這也讓他的變化球更有效果。他歸功於小聯盟復健期間，與投手教練的交流，對他的投球姿勢提出建議，「或許彼此方式有些不同，但我們對於是哪個部分出了問題是有共識的，也聽取了他的意見。」
