MLB／衝回道奇致勝分細節回去補踏 金慧成：完全沒想過滑壘

道奇隊南韓工具人金慧成今天11局下代跑跑回再見分，幫助道奇以2：1氣走費城人隊，挺進國聯冠軍賽，金慧成賽後受訪時分享跑壘當下的心境。

11局下道奇打者帕赫斯（Andy Pages）擊出投手前滾地球，費城人投手柯克寧（Orion Kerkering）沒接乾淨，傳本壘又暴傳，金慧成直接踏回本壘得分。儘管第一時間不確定金慧成是否有踩到本壘，但主審已做出SAFE手勢，金慧成保險起見回去踩壘。

金慧成季末打擊表現不佳，但靠著快腿多次成為關鍵代跑人選。他賽後受訪時坦言，「我知道自己現在上場機會不多，但我很清楚自己的定位，也明白該做什麼。所以我只想盡一切可能幫助球隊，今晚能做到這點，我真的很開心。」

金慧成回憶當下的決定，「我唯一知道的，就是全力衝刺，然後踩本壘，所以完全沒想過要滑壘或其他動作，只知道自己必須一路衝過所有壘包。」