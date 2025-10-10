MLB／衝回道奇致勝分細節回去補踏 金慧成：完全沒想過滑壘
道奇隊南韓工具人金慧成今天11局下代跑跑回再見分，幫助道奇以2：1氣走費城人隊，挺進國聯冠軍賽，金慧成賽後受訪時分享跑壘當下的心境。
11局下道奇打者帕赫斯（Andy Pages）擊出投手前滾地球，費城人投手柯克寧（Orion Kerkering）沒接乾淨，傳本壘又暴傳，金慧成直接踏回本壘得分。儘管第一時間不確定金慧成是否有踩到本壘，但主審已做出SAFE手勢，金慧成保險起見回去踩壘。
金慧成季末打擊表現不佳，但靠著快腿多次成為關鍵代跑人選。他賽後受訪時坦言，「我知道自己現在上場機會不多，但我很清楚自己的定位，也明白該做什麼。所以我只想盡一切可能幫助球隊，今晚能做到這點，我真的很開心。」
金慧成回憶當下的決定，「我唯一知道的，就是全力衝刺，然後踩本壘，所以完全沒想過要滑壘或其他動作，只知道自己必須一路衝過所有壘包。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言