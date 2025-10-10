MLB／大谷系列賽18支1 坦言對費城人左投海難度高連弗里曼也是

道奇隊今天纏鬥到延長11局以2：1擊敗費城人隊，分區系列賽以3勝1敗過關，前進國聯冠軍賽，大谷翔平系列賽打擊率僅0.056，賽後坦言這是對左打相當吃力的系列賽，很開心球隊最後晉級了，「我會在下一輪繼續努力。」

兩隊此役以1：1進入延長賽，費城人為了續命，延長10局推出剛在7日先發6局、82球的盧札多（Jesús Luzardo），以三振大谷開局，演出3上3下，第11局續投，K掉弗里曼（Freddie Freeman）後，被艾德曼（Tommy Edman）、孟西（Max Muncy）敲安，將兩出局、一三壘有人交到柯克寧手中，先因保送形成滿壘，帕赫斯（Andy Pages）打向投手正面，柯克寧雖漏了一下，傳一壘仍能抓到第3個出局數，卻傳本壘出現暴傳，讓比賽畫下錯愕的句點。

談到這場激戰，大谷也說，兩邊投手都有很棒的表現，「直到最後都充滿不確定性，很開心是我們贏了。」他也提到，自家投手能把比分壓低，讓比賽在最後迎來轉機，帕赫斯的打席，就有一種有什麼事要發生了的感覺，「我們不可能每場都是乾淨俐落的獲勝，但如果可以像今天這樣持續贏球，我覺得可以拭目以待未來。」

費城人在這波系列賽4場比賽有3場啟用左投先發，唯一例外的第3戰也是左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）中繼5局，大谷遭到封鎖，包括此役4支0在內，系列賽合計18打數只有1支一壘打，打擊率0.056，MVP三連星中另一位左打弗里曼則是15打數3安打，打擊率2成。

大谷坦言對自己在這波系列賽打擊表現感到失望，「對左打來說，確實很困難，對弗里曼來說也是一樣，打席很難按照計畫那樣進行，對手也沒有太多失投，兩隊投手表現都很好，這是費城人典型的比賽風格，之後應該也還會有很多這樣的比賽。」