MLB／大谷系列賽18支1 坦言對費城人左投海難度高連弗里曼也是

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷這系列賽打擊悽慘，靠隊友「凱瑞」挺進國聯冠軍賽，賽後再次享受香檳浴。 美聯社
大谷這系列賽打擊悽慘，靠隊友「凱瑞」挺進國聯冠軍賽，賽後再次享受香檳浴。 美聯社

道奇隊今天纏鬥到延長11局以2：1擊敗費城人隊，分區系列賽以3勝1敗過關，前進國聯冠軍賽，大谷翔平系列賽打擊率僅0.056，賽後坦言這是對左打相當吃力的系列賽，很開心球隊最後晉級了，「我會在下一輪繼續努力。」

兩隊此役以1：1進入延長賽，費城人為了續命，延長10局推出剛在7日先發6局、82球的盧札多（Jesús Luzardo），以三振大谷開局，演出3上3下，第11局續投，K掉弗里曼（Freddie Freeman）後，被艾德曼（Tommy Edman）、孟西（Max Muncy）敲安，將兩出局、一三壘有人交到柯克寧手中，先因保送形成滿壘，帕赫斯（Andy Pages）打向投手正面，柯克寧雖漏了一下，傳一壘仍能抓到第3個出局數，卻傳本壘出現暴傳，讓比賽畫下錯愕的句點。

談到這場激戰，大谷也說，兩邊投手都有很棒的表現，「直到最後都充滿不確定性，很開心是我們贏了。」他也提到，自家投手能把比分壓低，讓比賽在最後迎來轉機，帕赫斯的打席，就有一種有什麼事要發生了的感覺，「我們不可能每場都是乾淨俐落的獲勝，但如果可以像今天這樣持續贏球，我覺得可以拭目以待未來。」

費城人在這波系列賽4場比賽有3場啟用左投先發，唯一例外的第3戰也是左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）中繼5局，大谷遭到封鎖，包括此役4支0在內，系列賽合計18打數只有1支一壘打，打擊率0.056，MVP三連星中另一位左打弗里曼則是15打數3安打，打擊率2成。

大谷坦言對自己在這波系列賽打擊表現感到失望，「對左打來說，確實很困難，對弗里曼來說也是一樣，打席很難按照計畫那樣進行，對手也沒有太多失投，兩隊投手表現都很好，這是費城人典型的比賽風格，之後應該也還會有很多這樣的比賽。」

MLB／朗神降臨！朗希後援3局9上9下 道奇11局靠再見失誤淘汰費城人

道奇、費城人隊在分區系列賽第4戰廝殺到延長賽，佐佐木朗希後援3局演出完美封鎖，為道奇撐住贏球希望，戰線一路延長到11局，...

MLB／為朗希乾杯！道奇教頭驚訝他光速長大 盛讚「史上最偉大後援」

道奇隊今天鏖戰到延長11局以2：1險勝費城人隊，系列賽3勝1敗收工，前進國聯冠軍賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Robe...

MLB／大谷系列賽18支1 坦言對費城人左投海難度高連弗里曼也是

道奇隊今天纏鬥到延長11局以2：1擊敗費城人隊，分區系列賽以3勝1敗過關，前進國聯冠軍賽，大谷翔平系列賽打擊率僅0.05...

MLB／衝回道奇致勝分細節回去補踏 金慧成：完全沒想過滑壘

道奇隊南韓工具人金慧成今天11局下代跑跑回再見分，幫助道奇以2：1氣走費城人隊，挺進國聯冠軍賽，金慧成賽後受訪時分享跑壘當下的心境。 11局下道奇打者帕赫斯（Andy Pages）擊出投手前滾地

MLB／蘇嵐鴻正式加入教士空降農場第15 訪主場見到偶像達比修

教士隊今天正式公布簽下18歲台灣右投蘇嵐鴻，簽約金77.5萬美元，近日拜訪教士主場沛可球場（(Petco Park），蘇...

MLB／教士對蘇嵐鴻揮臂、控球印象深 達比修提供飲食訓練建議

18歲台灣右投蘇嵐鴻今天正式通過體檢，與教士隊的合約生效，他在教士主場沛可球場（Petco Park）與達比修有見面，達...

