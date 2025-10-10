MLB／為朗希乾杯！道奇教頭驚訝他光速長大 盛讚「史上最偉大後援」

道奇隊今天鏖戰到延長11局以2：1險勝費城人隊，系列賽3勝1敗收工，前進國聯冠軍賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後滿口都是佐佐木朗希的好，以「為朗希乾杯」開啟香檳浴，記者會上更大讚他繳出史上最偉大的後援表現之一。

兩隊此役打完7局處於1：1平手，佐佐木朗希第8局登板，先是連續收拾第2到4棒史瓦柏（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Hayper）、波姆（Alec Bohm），第9、10局也連抓3個出局數。

佐佐木朗希最終負責3局演出9上9下，送出2次三振，共用36球，最快球速100.7哩（約162公里）。

羅伯茲指出，原本計畫是讓朗希投2局，但他的表現實在太好了，「我為他的表現感到驕傲。」被問到朗希今年開季不順，如今卻在季後賽展現非凡自信，他對此是否感到訝異？羅伯茲坦言：「確實是，朗希是位年輕選手，我認為他非常害羞、內斂，但當他歸隊後，他放得更開了，他開始展現出自己真正的能力。」

羅伯茲表示，「對於他的成長、對球隊的貢獻，再多稱讚都不夠，我們開始看到了他的特別之處，如今他在大舞台上所辦到的事，我認為這只是開端。」

道奇由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發6局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振，僅用83球收工，羅伯茲也解釋，是因他在第5、6局就有抽筋的狀況，因此才提早換投。