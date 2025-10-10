快訊

MLB／教士對蘇嵐鴻揮臂、控球印象深 達比修提供飲食訓練建議

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蘇嵐鴻與教士簽約，造訪教士主場。圖／展逸國際企業提供
蘇嵐鴻與教士簽約，造訪教士主場。圖／展逸國際企業提供

18歲台灣右投蘇嵐鴻今天正式通過體檢，與教士隊的合約生效，他在教士主場沛可球場（Petco Park）與達比修有見面，達比修不只為他提供許多飲食及訓練上的建議，也期待他盡快成為球隊重要戰力。

蘇嵐鴻今年6月畢業於高雄市三民高中，目前就讀於國立台灣體育運動大學，近日赴美進行體檢，球團今天正式公布與他的合約，以簽約金77.5萬美元展開旅美生涯。

教士隊球探部副總裁坎普（Chris Kemp）表示，「先前我大都是透過影片觀察，直到在沖繩舉行的U18世界盃第一次親眼看到他的投球，他的揮臂速度以及在任何球數的情況下都能精準掌控各種球種的能力，讓我留下非常深刻的印象。」

坎普也強調，蘇嵐鴻同時也展現出超齡的沉著與穩定表現，即使在高壓的比賽仍能有出色的發揮，「我相信他具備成長為一名成功大聯盟投手的天賦，對他的發展潛力感到非常期待。」

蘇嵐鴻表示，能挑戰美國職棒一直是自己的夢想，這次赴美有明顯感覺到教士球團對他的重視，他也非常喜歡這裡的訓練環境。蘇嵐鴻也說：「接下來的目標就是保持健康，努力學習，逐步證明自己的實力。」

蘇嵐鴻此行除了逐一會見球團CEO古普納（Erik Greupner）、總經理普瑞勒（AJ Preller）、副總經理史騰（Josh Stein）外，球隊也安排了知名球星達比修有與蘇嵐鴻碰面，達比修有給了蘇嵐鴻許多飲食及訓練上的建議，也期待他盡快成為球隊重要戰力。

蘇嵐鴻與教士簽約，造訪教士主場，會見球團CEO古普納（Erik Greupner）。圖／展逸國際企業提供
蘇嵐鴻與教士簽約，造訪教士主場，會見球團CEO古普納（Erik Greupner）。圖／展逸國際企業提供
蘇嵐鴻與教士簽約，造訪教士主場。圖／展逸國際企業提供
蘇嵐鴻與教士簽約，造訪教士主場。圖／展逸國際企業提供
蘇嵐鴻造訪教士主場，見到日籍前輩達比修有。圖／展逸國際企業提供
蘇嵐鴻造訪教士主場，見到日籍前輩達比修有。圖／展逸國際企業提供

相關新聞

MLB／朗神降臨！朗希後援3局9上9下 道奇11局靠再見失誤淘汰費城人

道奇、費城人隊在分區系列賽第4戰廝殺到延長賽，佐佐木朗希後援3局演出完美封鎖，為道奇撐住贏球希望，戰線一路延長到11局，...

MLB／蘇嵐鴻正式加入教士空降農場第15 訪主場見到偶像達比修

教士隊今天正式公布簽下18歲台灣右投蘇嵐鴻，簽約金77.5萬美元，近日拜訪教士主場沛可球場（(Petco Park），蘇...

MLB／教士對蘇嵐鴻揮臂、控球印象深 達比修提供飲食訓練建議

18歲台灣右投蘇嵐鴻今天正式通過體檢，與教士隊的合約生效，他在教士主場沛可球場（Petco Park）與達比修有見面，達...

MLB／帶隊8年未解洋基冠軍荒 布恩自信繼續執教：我還有合約

洋基隊今天在美聯分區系列賽輸給藍鳥隊慘遭淘汰，又一次無緣奪下世界大賽冠軍。儘管許多球迷希望總教練布恩（Aaron Boone）下台，但布恩預期自己明年會回歸。 洋基上一次奪冠是2009年，本季開

2025MLB季後賽賽程與比分 費城人再見失誤送道奇晉國聯冠軍賽

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

MLB／守備失誤成洋基被淘汰戰犯！ 奇森姆：沒想到球會那樣彈

洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）昨天敲出超前轟，今天發生離譜守備失誤，成為洋基被淘汰戰犯之一。他賽後表示，這球會在他腦中停留很久。 7局上藍鳥隊2：1領先，洋基先發投

