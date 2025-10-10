MLB／朗神降臨！朗希後援3局9上9下 道奇11局靠再見失誤淘汰費城人

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希後援讓費城人9上9下撐住贏球希望，最後靠費城人的再見失誤贏球。 美聯社
道奇費城人隊在分區系列賽第4戰廝殺到延長賽，佐佐木朗希後援3局演出完美封鎖，為道奇撐住贏球希望，戰線一路延長到11局，費城人投手柯克寧（Orion Kerkering）在慌亂之中思路當機，選擇傳本壘還出現暴傳，讓道奇以2：1擊敗費城人，系列賽3勝1敗前進國聯冠軍賽，將等待小熊、釀酒人隊系列賽的勝方。

道奇由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發6局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振，僅用83球收工，道奇第7局派出希恩（Emmet Sheehan），瑞爾穆托（J.T. Realmuto）安打開局，隨後因希恩補位一壘的接球失誤，釀成二壘有人局面，卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）補上二壘打，費城人率先破蛋。

費城人桑契斯（Cristopher Sánchez）也有一場6.1局好投，在球隊7局上剛取得1：0領先時，7局下保送寇爾（Alex Call）、K.赫南德茲（Kike Hernández）敲安，費城人在此時直接推出終結者杜朗（Jhoan Duran），兩出局後敬遠大谷、對決貝茲（Mookie Betts），卻出現保送讓道奇擠回追平分。

兩隊1：1平手進入戰局高潮，佐佐木朗希第8局登板，先是連續收拾第2到4棒史瓦柏（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Hayper）、波姆（Alec Bohm），第9、10局也連抓3個出局數，負責3局演出9上9下，共用36球，最快球速100.7哩（約162公里）。

費城人再見暴傳失誤送道奇晉國聯冠軍賽。 美聯社
費城人為了續命，延長10局推出剛在7日先發6局、82球的盧札多（Jesús Luzardo），以三振大谷開局，演出3上3下，第11局續投，K掉弗里曼（Freddie Freeman）後，被艾德曼（Tommy Edman）、孟西（Max Muncy）敲安，將兩出局、一三壘有人交到柯克寧手中，先因保送形成滿壘，帕赫斯（Andy Pages）打向投手正面，柯克寧雖漏了一下，傳一壘仍能抓到第3個出局數，卻傳本壘出現暴傳，讓比賽畫下錯愕的句點。

大谷翔平此役4打數沒有安打、吞下2K，僅靠故意四壞上壘1次，在這波面對費城人的分區系列賽合計18打數只有1支一壘打，打擊率0.056。

費城人11局下半再見暴傳失誤奉送道奇致勝分，也將對手送進國聯冠軍賽。 美聯社
費城人以意外的方式輸掉比賽，捕手瑞爾穆托可能已打完穿費城人球衣的最後一場比賽。 美聯社
道奇再次挺進國聯冠軍賽。 路透
