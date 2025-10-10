快訊

MLB／蘇嵐鴻正式加入教士空降農場第15 訪主場見到偶像達比修

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蘇嵐鴻造訪教士主場，見到日籍前輩達比修有。圖／展逸國際企業提供
蘇嵐鴻造訪教士主場，見到日籍前輩達比修有。圖／展逸國際企業提供

教士隊今天正式公布簽下18歲台灣右投蘇嵐鴻，簽約金77.5萬美元，近日拜訪教士主場沛可球場（(Petco Park），蘇嵐鴻還見到偶像達比修有，並透露U18世界盃棒球賽會穿11號球衣，正是因為他。

蘇嵐鴻來自高雄市三民高中，在本屆U18世界盃出賽5場、7.1局，送出14次三振、3次保送，取得2勝0敗、防禦率1.91，獲得球探關注，教士的國際業餘球員簽約金所剩額度較高，成功網羅蘇嵐鴻。

蘇嵐鴻一加入教士立即空降教士農場排名第15新秀，球探報告評分（20到80分）給予他的直球50分、曲球55分、滑球55分、變速球45分、控球50分、整體40分。

球探報告中提到，教士今年1月原被預期是爭取佐佐木朗希的候選球隊之一，但這位日本右投與同區宿敵道奇簽約，雖然教士最終仍在國際自由球員市場簽下艾瓦瑞茲（Carlos Alvarez）、科洛尼爾（Deivid Coronil）、克魯茲（Jhoan De La Cruz）等人，仍有足夠額度以77.5萬美元簽下蘇嵐鴻。

蘇嵐鴻身高6呎1寸、體重150磅，直球介在89到94哩，在教士農場的養成體系中隨著身體條件成長，球速還有充足的向上空間；同時他的曲球、滑球轉速也相當出色，第4球種變速球使用較少，但也是他能掌握的球路。

報告中提到，儘管蘇嵐鴻不是強力型態的投手，但天生具備攻擊好球帶的能力，這將有助於他在先發位置上獲得機會，接下來在職棒生涯初期增速的同時維持控球，將是他的主要課題。此外，教士在近年為了補強而積極交易，出清大量農場潛力，農場急需重新補強深度同時，球團樂見蘇嵐鴻的到來，能為陣中農場增加戰力深度。

教士 蘇嵐鴻 達比修有

相關新聞

MLB／朗神降臨！朗希後援3局9上9下 道奇11局靠再見失誤淘汰費城人

道奇、費城人隊在分區系列賽第4戰廝殺到延長賽，佐佐木朗希後援3局演出完美封鎖，為道奇撐住贏球希望，戰線一路延長到11局，...

MLB／蘇嵐鴻正式加入教士空降農場第15 訪主場見到偶像達比修

教士隊今天正式公布簽下18歲台灣右投蘇嵐鴻，簽約金77.5萬美元，近日拜訪教士主場沛可球場（(Petco Park），蘇...

MLB／教士對蘇嵐鴻揮臂、控球印象深 達比修提供飲食訓練建議

18歲台灣右投蘇嵐鴻今天正式通過體檢，與教士隊的合約生效，他在教士主場沛可球場（Petco Park）與達比修有見面，達...

MLB／帶隊8年未解洋基冠軍荒 布恩自信繼續執教：我還有合約

洋基隊今天在美聯分區系列賽輸給藍鳥隊慘遭淘汰，又一次無緣奪下世界大賽冠軍。儘管許多球迷希望總教練布恩（Aaron Boone）下台，但布恩預期自己明年會回歸。 洋基上一次奪冠是2009年，本季開

2025MLB季後賽賽程與比分 費城人再見失誤送道奇晉國聯冠軍賽

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

MLB／守備失誤成洋基被淘汰戰犯！ 奇森姆：沒想到球會那樣彈

洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）昨天敲出超前轟，今天發生離譜守備失誤，成為洋基被淘汰戰犯之一。他賽後表示，這球會在他腦中停留很久。 7局上藍鳥隊2：1領先，洋基先發投

