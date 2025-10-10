MLB／蘇嵐鴻正式加入教士空降農場第15 訪主場見到偶像達比修

教士隊今天正式公布簽下18歲台灣右投蘇嵐鴻，簽約金77.5萬美元，近日拜訪教士主場沛可球場（(Petco Park），蘇嵐鴻還見到偶像達比修有，並透露U18世界盃棒球賽會穿11號球衣，正是因為他。

蘇嵐鴻來自高雄市三民高中，在本屆U18世界盃出賽5場、7.1局，送出14次三振、3次保送，取得2勝0敗、防禦率1.91，獲得球探關注，教士的國際業餘球員簽約金所剩額度較高，成功網羅蘇嵐鴻。

蘇嵐鴻一加入教士立即空降教士農場排名第15新秀，球探報告評分（20到80分）給予他的直球50分、曲球55分、滑球55分、變速球45分、控球50分、整體40分。

球探報告中提到，教士今年1月原被預期是爭取佐佐木朗希的候選球隊之一，但這位日本右投與同區宿敵道奇簽約，雖然教士最終仍在國際自由球員市場簽下艾瓦瑞茲（Carlos Alvarez）、科洛尼爾（Deivid Coronil）、克魯茲（Jhoan De La Cruz）等人，仍有足夠額度以77.5萬美元簽下蘇嵐鴻。

蘇嵐鴻身高6呎1寸、體重150磅，直球介在89到94哩，在教士農場的養成體系中隨著身體條件成長，球速還有充足的向上空間；同時他的曲球、滑球轉速也相當出色，第4球種變速球使用較少，但也是他能掌握的球路。

報告中提到，儘管蘇嵐鴻不是強力型態的投手，但天生具備攻擊好球帶的能力，這將有助於他在先發位置上獲得機會，接下來在職棒生涯初期增速的同時維持控球，將是他的主要課題。此外，教士在近年為了補強而積極交易，出清大量農場潛力，農場急需重新補強深度同時，球團樂見蘇嵐鴻的到來，能為陣中農場增加戰力深度。