MLB／守備失誤成洋基被淘汰戰犯！ 奇森姆：沒想到球會那樣彈

洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）昨天敲出超前轟，今天發生離譜守備失誤，成為洋基被淘汰戰犯之一。他賽後表示，這球會在他腦中停留很久。

7局上藍鳥隊2：1領先，洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）1出局後被敲安，接著讓對手打出二壘方向滾地球，眼看就要雙殺結束這半局，沒想到奇森姆沒有處理好，發生守備失誤，形成一、三壘有人危機。

Jazz boots an inning-ending double play. Instead it's first and third with no outs pic.twitter.com/TUJKAjJWQ7 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 9, 2025

洋基總教練布恩（Aaron Boone）趕緊換上威廉斯（Devin Williams）救火，雖然他先飆出三振，但隨後被敲出左中外野安打，藍鳥添下2分，洋基終場以2：5落敗。

「我沒想到那球會那樣彈，結果就沒處理好。」奇森姆賽後說，「從那刻起，我就一直在想那個失誤，現在還放不下。總有一天得往前看，我有3個月調整心情，不過我想明年球季開始時，這球還會在我腦海中。」

儘管洋基慘遭淘汰，奇森姆仍認為這支洋基是美聯最強球隊，「我不會說我們表現不如預期，我們一直相信自己能拿下世界大賽，但棒球就是這樣，隨時都有可能轉變風向，不偏袒任何人。我們只能繼續撐下去，學會承受打擊。」