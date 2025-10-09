聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／15打數11K球迷要他快揮棒 洋基沃爾普：會有很多晚睡不著
洋基隊當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在美聯分區系列賽被K得滿頭包，15打數1安打，狂吞11次三振，鏡頭還捕捉到激動的球迷，要求他揮棒。
7局下沃爾普面對一顆偏外角的卡特球未出棒，主審判定為好球。現場有球迷激動地做出揮棒動作，似乎是叫沃爾普揮棒。結果沃爾普下一球揮棒落空遭到三振，退場時有球迷發出噓聲。
"Swing the fucking bat." pic.twitter.com/EiHnEfJd6w— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 9, 2025
這輪系列賽沃爾普15打數狂吞11K，只有一支安打。洋基終場以2：5輸給藍鳥隊，賽季正式結束。沃爾普賽後受訪時直呼，「殘酷，我真的很震驚。我現在沒什麼好說的，接下來應該會有很多晚睡不著，會不斷去回想、檢討那些事情吧。」
沃爾普本季攻守表現都下滑，例行賽尾聲被診斷出肩膀有傷，他仍帶傷上陣，當被問到是否會動手術，沃爾普說，「我也不確定，本來預期還能再打一個多月，之後再重新評估，我們接下來會再想辦法。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言