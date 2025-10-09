MLB／15打數11K球迷要他快揮棒 洋基沃爾普：會有很多晚睡不著

洋基隊當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在美聯分區系列賽被K得滿頭包，15打數1安打，狂吞11次三振，鏡頭還捕捉到激動的球迷，要求他揮棒。

7局下沃爾普面對一顆偏外角的卡特球未出棒，主審判定為好球。現場有球迷激動地做出揮棒動作，似乎是叫沃爾普揮棒。結果沃爾普下一球揮棒落空遭到三振，退場時有球迷發出噓聲。

這輪系列賽沃爾普15打數狂吞11K，只有一支安打。洋基終場以2：5輸給藍鳥隊，賽季正式結束。沃爾普賽後受訪時直呼，「殘酷，我真的很震驚。我現在沒什麼好說的，接下來應該會有很多晚睡不著，會不斷去回想、檢討那些事情吧。」

沃爾普本季攻守表現都下滑，例行賽尾聲被診斷出肩膀有傷，他仍帶傷上陣，當被問到是否會動手術，沃爾普說，「我也不確定，本來預期還能再打一個多月，之後再重新評估，我們接下來會再想辦法。」