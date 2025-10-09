MLB／帶隊8年未解洋基冠軍荒 布恩自信繼續執教：我還有合約

洋基隊今天在美聯分區系列賽輸給藍鳥隊慘遭淘汰，又一次無緣奪下世界大賽冠軍。儘管許多球迷希望總教練布恩（Aaron Boone）下台，但布恩預期自己明年會回歸。

洋基上一次奪冠是2009年，本季開打前洋基與布恩續約2年，合約2027年到期。本季是他執教第8季，有6季至少90勝。

當被問到帶隊第8年仍沒有冠軍，是否懷疑自己還會待在洋基，布恩回應：「不會，我還有合約在身，我預期不會有什麼變動。」

「我相信那間休息室裡每個人。」布恩強調，「信念沒變，熱情也沒變，贏下世界大賽真的很難，我一生都在追逐這件事。」

布恩坦言今年很艱難，「你經歷這一切、打造出真心相信能完成特別成就的球隊，結果球季卻突然結束，這真的很難讓人接受。」